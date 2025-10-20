На борту находилась семья из пяти человек — супружеская пара и трое детей восьми, десяти и двенадцати лет, сообщает Deutsche Welle.

Яхта вышла из французского Лориана 29 сентября и направлялась вдоль побережья Пиренейского полуострова. Через одиннадцать дней плавания капитан подал сигнал бедствия: в корпус судна несколько раз ударили косатки. Морской спасательный центр Лиссабона отреагировал мгновенно — семья успела перебраться в спасательный плот. Через некоторое время их подобрало рыболовное судно. Яхта пошла ко дну почти сразу после столкновения.

По данным португальских властей, это уже 61-й подобный случай в 2025 году. Лишь месяц назад, 13 сентября, косатки потопили другую яхту у побережья Капарики, неподалёку от Лиссабона.

Учёные до сих пор ломают голову над поведением морских гигантов. Косатки — умнейшие создания океана, их социальные связи и память поражают исследователей. Однако с 2020 года вдоль атлантического побережья Испании и Португалии фиксируются десятки «встреч» косаток с парусниками. Чаще всего животные ударяют по рулю и корме, будто испытывая технику на прочность.

Биологи избегают слова «атака» и говорят об «интеракциях» — возможно, это игра или ответная реакция на прежние столкновения с лодками. Но факт остаётся фактом: даже самые добродушные моряки теперь с опаской смотрят на блестящие чёрно-белые плавники, появляющиеся у борта.