Ёж — один из самых узнаваемых обитателей дикой природы Латвии. Он хорошо чувствует себя рядом с людьми в сельской местности и в городах. Даже в таком густонаселённом месте, как Рига, ежей можно встретить довольно часто. Передача Латвийского телевидения 4. studija у специалистов выяснила: хоть ёж частый гость городских дворов, кормить их не рекомендуется.

«В Пурвциемсе на улице Унияс, между улицами Кастранес и Стирну — очень много ежей. Хотела бы знать, когда они ложатся спать? Мы их кормим, и они знают, во сколько вечером нужно приходить поесть», — обратилась к «4-й студии» зрительница.

Как пояснила руководитель отдела коммуникаций Латвийского национального музея природы Инта Ланге, ежам очень нравится жить рядом с человеком, потому что рядом с нами можно найти всё, что им нужно — есть и сады, и парки. Это значит, что есть и места, где спрятаться, обустроить нору, где поесть. «У нас обычно называют диких животных лесными животными, но ёж именно в чистом лесу не живёт — ему там особо нечего делать», — отметила Ланге.

Она также рассказала, что в Риге ежей действительно много, они встречаются повсюду. Ежи любят ходить вдоль человеческих жилищ, потому что там часто кормят кошек, а кошачий корм этим животным очень нравится. Оказывается, особым лакомством для ежей является рыба. Ежи всеядны, но питаются в основном беспозвоночными — жуками, личинками, улитками, червями и пауками. Едят они также фрукты и мелких позвоночных, но если человек хочет покормить ежа, это нужно делать осторожно и ответственно.

«Я считаю, что диких животных не следует прикармливать, потому что они сами умеют добывать себе пищу. Если мы начинаем их кормить, животные начинают приходить и ждать, когда им дадут еду, и больше не отправляются по своим повседневным делам, — говорит представитель Музея природы. — Я хотела бы призвать критически оценивать, что давать [ежу], а что нет. Конечно, лучше всего было бы кормить сырым мясом, но ни в коем случае не следует давать пищевые отходы или, скажем, молоко. Ёж после этого чувствует себя плохо — у него болит живот. Можно сказать, что у ежа непереносимость лактозы. Это может закончиться очень сильной диареей и даже смертью ».

Пока ёж может найти пищу, он не впадает в зимнюю спячку, но как только находить еду становится труднее, он начинает готовиться к длительному сну. «Учёные выяснили, что настоящее время зимней спячки [для ежа] — это конец октября, начало ноября, но это очень зависит от климатических условий», — сообщила Ланге.