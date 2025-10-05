Ученые из Университета Дьюка (США) проводят необычное исследование не в инженерных лабораториях, а в Центре лемуров. Они пытаются разгадать секрет спячки — чтобы в будущем люди могли, как в фантастических фильмах, впадать в длительный сон во время межзвездных путешествий.

Идея не нова — ее мы встречаем в сказке «Спящая красавица» и фильме «Чужой». Но в реальности заморозка людей в криогенных камерах привела бы к серьезным проблемам со здоровьем, включая потерю памяти и мышления. Ученые ищут другой путь — «теплую спячку», и помогают им в этом карликовые толстохвостые лемуры с Мадагаскара.

«Возможность изучать зимнюю спячку у ближайших родственников человека — невероятная удача», — отмечает Ана Брейт, научный сотрудник Центра лемуров.

До 2004 года наука не знала, что приматы вообще способны впадать в спячку. Оказалось, толстохвостые лемуры проводят в состоянии оцепенения до семи месяцев в году. В это время их обмен веществ замедляется, температура тела почти сравнивается с температурой окружающей среды, а сердцебиение и дыхание становятся едва заметными.

Центр лемуров Дьюка — единственное место в мире, где содержится колония этих уникальных приматов под наблюдением человека. Там создали специальные камеры, где можно имитировать климат и световые циклы Мадагаскара. У каждого лемура — радиоошейник, который отслеживает температуру кожи, а специальное оборудование измеряет метаболизм.

Зачем это нужно космонавтике? Спячка решила бы сразу несколько критических проблем долгих космических полетов: значительно сократились бы запасы еды и воды, требовалось бы меньше кислорода, предотвращалось бы разрушение мышц и костей, исчезли бы проблемы скуки и одиночества во время многомесячных перелетов.

Брейт и ее коллеги получили грант в 30 000 долларов на изучение особенностей спячки при разных температурах. Ученые сравнивают две группы лемуров: одни находятся в помещении с постоянной температурой 18–22 °C, другие — в условиях, где температура колеблется от 12 до 32 °C, как в природе.

«Лемуры в стабильном помещении должны активно согреваться, тратя больше энергии, — объясняет Брейт. — А те, кто находится в условиях перепадов температур, могут пассивно согреваться каждый день, экономя драгоценные жировые запасы».

Особое внимание уделяют когнитивным функциям. Доктор Брендан Джонсон, ветеринар и исследователь, проводит с лемурами тесты на память и способность решать задачи — дает им головоломки, за решение которых полагается половинка изюма.

«Основной вопрос: смогут ли астронавты управлять космическим кораблем после пробуждения?» — говорит ученый.

Те же тесты повторяются после спячки, чтобы оценить возможные изменения. Параллельно исследователи изучают, как спячка влияет на иммунитет и воспалительные реакции — важно понять, могут ли лемуры (а в будущем и люди) заболеть во время анабиоза.

Чтобы лабораторные данные не расходились с реальностью, команда Брейт ведет и полевые исследования на Мадагаскаре. Там аспирант Антонин Андриамахайхавана наблюдает за дикими лемурами в естественной среде обитания.