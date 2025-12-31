В Китае стремительно набирает популярность новый тренд. Владельцы домашних кошек прибегают к пластическим операциям, изменяя форму ушей своих питомцев на круглую, чтобы они напоминали диснеевского персонажа Микки-Мауса.

«Популярность «ушек Микки» растет среди владельцев домашних животных в Китае, несмотря на опасения, что такие пластические операции могут быть болезненными и рискованными», – сообщает South China Morning Post.

Журналисты издания обратили внимание на фотографии, которые распространяются в китайской социальной сети Weibo, где владельцы делятся изображениями своих питомцев после хирургического вмешательства. Тренд был запущен ветеринарной клиникой в районе Бэйбэй города Чунцин на юго-западе страны. В рекламе клиника призвала владельцев делать такие операции своим животным к китайскому Новому году. Стоимость процедуры составляет 300 юаней.

Декан факультета Международного медицинского центра для домашних животных Loving Care в Пекине Лю Юньдун рассказал изданию South China Morning Post о процессе проведения таких операций. На первом этапе хирурги изменяют форму ушей животного, после чего их укладывают так, чтобы они стояли вертикально. Процесс фиксации ушей в таком положении может занять до двух месяцев.

Ветеринары выступают резко против подобных процедур, подчеркивая, что операции наносят вред животным, причиняя им физическую боль и психологические страдания.

«Как ветеринары, мы придерживаемся принципа защиты животных и не поддерживаем эти операции. Все коллеги, с которыми я общался, выступают против таких вмешательств», – говорит Лю Юньдун.

Ветеринар Ю Чже опубликовал в интернете петицию с призывом остановить калечащие операции. «Необходимо прекратить косметические процедуры, которые не имеют ветеринарной необходимости. Они не приносят никакой пользы здоровью животного», – говорится в петиции.

Журналисты выяснили, что в престижных ветеринарных клиниках крупных городов такие операции не проводятся. Однако сделать такую пластику можно в питомниках и племенных центрах. В стране отсутствуют законодательные ограничения на проведение подобных операций.