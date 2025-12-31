Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Китае владельцы кошек делают пластические операции, чтобы их питомцы стали похожи на Микки-Мауса 0 126

В мире животных
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Китае владельцы кошек делают пластические операции, чтобы их питомцы стали похожи на Микки-Мауса

В Китае стремительно набирает популярность новый тренд. Владельцы домашних кошек прибегают к пластическим операциям, изменяя форму ушей своих питомцев на круглую, чтобы они напоминали диснеевского персонажа Микки-Мауса.

 

«Популярность «ушек Микки» растет среди владельцев домашних животных в Китае, несмотря на опасения, что такие пластические операции могут быть болезненными и рискованными», – сообщает South China Morning Post.

Журналисты издания обратили внимание на фотографии, которые распространяются в китайской социальной сети Weibo, где владельцы делятся изображениями своих питомцев после хирургического вмешательства. Тренд был запущен ветеринарной клиникой в районе Бэйбэй города Чунцин на юго-западе страны. В рекламе клиника призвала владельцев делать такие операции своим животным к китайскому Новому году. Стоимость процедуры составляет 300 юаней.

Декан факультета Международного медицинского центра для домашних животных Loving Care в Пекине Лю Юньдун рассказал изданию South China Morning Post о процессе проведения таких операций. На первом этапе хирурги изменяют форму ушей животного, после чего их укладывают так, чтобы они стояли вертикально. Процесс фиксации ушей в таком положении может занять до двух месяцев.

Ветеринары выступают резко против подобных процедур, подчеркивая, что операции наносят вред животным, причиняя им физическую боль и психологические страдания.

«Как ветеринары, мы придерживаемся принципа защиты животных и не поддерживаем эти операции. Все коллеги, с которыми я общался, выступают против таких вмешательств», – говорит Лю Юньдун.

Ветеринар Ю Чже опубликовал в интернете петицию с призывом остановить калечащие операции. «Необходимо прекратить косметические процедуры, которые не имеют ветеринарной необходимости. Они не приносят никакой пользы здоровью животного», – говорится в петиции.

Журналисты выяснили, что в престижных ветеринарных клиниках крупных городов такие операции не проводятся. Однако сделать такую пластику можно в питомниках и племенных центрах. В стране отсутствуют законодательные ограничения на проведение подобных операций.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какого цвета был диплодок: учёные обнаружили первые следы пигмента
Изображение к статье: Для чего коты вылизываются после купания?
Изображение к статье: Необычное поведение: почему собаки кружатся перед тем, как лечь?
Изображение к статье: Кинологи предупредили о новогодних опасностях для собак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео