Многие владельцы кошек замечали: стоит питомца искупать, как он тут же уходит в укромное место и начинает тщательно приводить себя в порядок. Такое поведение связано сразу с несколькими важными для животного причинами.

Кошки обладают чрезвычайно чувствительным обонянием. Собственный запах для них — не просто привычный фон, а ключевой ориентир, который помогает чувствовать себя в безопасности, распознавать собственное тело и «сообщать» окружающим, кто они и в каком состоянии находятся. Вода и шампунь смывают этот индивидуальный аромат, из-за чего животное может на время перестать узнавать себя.

В такой ситуации кошка инстинктивно стремится как можно быстрее восстановить привычный запах. Вылизывание позволяет вернуть ощущение контроля и снизить тревогу, возникшую после купания. В естественной среде запахи играют решающую роль в маскировке и охоте, поэтому их утрата делает животное уязвимым как для потенциальной добычи, так и для других хищников. Приводя шерсть в порядок, кошка словно заново «настраивает» свою систему безопасности.

Есть и физиологическая причина. Намокшая шерсть слипается, а тепло начинает быстро уходить. Язык кошки выполняет роль своеобразной расчески: роговые сосочки на его поверхности расправляют волоски, убирают влагу и распутывают сбившиеся участки. Одновременно по шерсти распределяются кожное сало и слюна, благодаря чему восстанавливается защитный слой. Это помогает телу быстрее вернуть нормальную температуру и комфортное состояние.