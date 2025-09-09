У Латгальской Мары президента Латвии приветствовал Джек

8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич совершил рабочий визит в Резекненский край. В программе дня были встречи с жителями региона, обсуждение актуальных вопросов и участие в памятных мероприятиях.

Одним из значимых событий стало возложение цветов у памятника освобождения Латгалии «Едины для Латвии» (также известного как «Латгальская Мара»). В этом году исполнилось 86 лет со дня открытия монумента.

Однако внимание гостей и участников церемонии привлек не только сам президент. Главу государства приветствовал служебный пёс по кличке Джек из подразделения Военной полиции. Трогательный момент попал в объективы камер и позже появился на официальной странице президента в Facebook.