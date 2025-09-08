Baltijas balss logotype
Неужели в Гауе завелась анаконда? 1 825

В мире животных
Дата публикации: 08.09.2025
grani.lv
Неужели в Гауе завелась анаконда?

На минувших выходных в социальных сетях появилось фото с подписью «гауйская анаконда».

На снимке действительно можно разглядеть силуэт, который на первый взгляд напоминал гигантскую змею — по рисунку и форме почти копию амазонской анаконды.

Однако дальнейшие кадры и видеозаписи расставили всё на свои места: таинственной «анаконды» в Гауе не обнаружилось. Это оказалась огромная метровая щука, поднявшаяся к поверхности. Вероятно, рыбе стало жарковато на слишком тёплом мелководье.

К счастью, история завершилась благополучно: один из рыболовов провёл реанимационные мероприятия и помог щуке вернуться на глубину.

    Не знаю как с анакондой в Гауе,а в правительстве и Сейме давно живут удавы.

