Неужели в Гауе завелась анаконда?

На минувших выходных в социальных сетях появилось фото с подписью «гауйская анаконда».

На снимке действительно можно разглядеть силуэт, который на первый взгляд напоминал гигантскую змею — по рисунку и форме почти копию амазонской анаконды.

Однако дальнейшие кадры и видеозаписи расставили всё на свои места: таинственной «анаконды» в Гауе не обнаружилось. Это оказалась огромная метровая щука, поднявшаяся к поверхности. Вероятно, рыбе стало жарковато на слишком тёплом мелководье.

К счастью, история завершилась благополучно: один из рыболовов провёл реанимационные мероприятия и помог щуке вернуться на глубину.