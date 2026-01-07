Самые крупные детеныши на планете принадлежат морским млекопитающим. Новорожденный синий кит весит от 2,5 до 3 тонн. Взрослые особи могут достигать веса в 150 тонн, в то время как средний кит весит около 90-100 тонн. Таким образом, детеныши оказываются в 25-40 раз легче своих родителей. Интересно, что киты появляются на свет уже полностью сформированными и способны плавать, следуя за матерью.

Родители с большой буквы: 18 рекордов животных в размножении и воспитании потомства

Новорожденная панда может весить в 1000 раз меньше своей матери. Ее вес составляет от 90 до 130 граммов, в то время как взрослое животное достигает около 100 килограммов.

Белый медвежонок в 1200 раз меньше своих родителей. Его рост составляет 30 сантиметров, а вес — полкилограмма (взрослый самец может весить до 600 килограммов и достигать высоты 2,6 метра).

Родители с большой буквы: 18 рекордов животных в размножении и воспитании потомства

Самые крошечные новорожденные у сумчатых животных. Детеныш рыжего кенгуру весит всего около грамма, что в 90 тысяч раз меньше взрослого, который может достигать 90 килограммов.



