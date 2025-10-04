Испанские слизни – одно из главных бедствий для каждого садовода в Латвии. Существует множество способов борьбы с ними, однако самым действенным по-прежнему считается их ручной сбор. А в дождливое лето для них создаются идеальные условия для размножения, пишет la.lv.

Есть исследования и сообщения, подтверждающие, что испанский слизень (Arion vulgaris) может скрещиваться с местными видами слизней, создавая гибриды с повышенной приспособляемостью, что делает угрозу для наших садов ещё более серьёзной.

Испанский слизень входит в список 100 самых инвазивных видов Европы, отличается высокой плодовитостью и устойчивостью к привычным методам борьбы.

В соцсети Threads пользовательница @elisa.silina поделилась успешным опытом уничтожения этих вредителей:

«Похоже, что испанцы проиграют, ведь дамы и господин на высоте!» — написала она, показав на фотографиях уток.

Автор добавила: «Эти утки достались как "бутылочные утки" (порода индийских бегунков – прим.), хозяйка говорила, что они немного "странные", но слизней едят отлично!» Другой комментатор уточнил, что именно индийские бегунки особенно хорошо справляются с поеданием этих вредителей: «Хотя они тоже ленивые – быстро наедаются. Бегунки – настоящие пожиратели. Настоящие терминаторы!»

В комментариях также проявили интерес: «А какой у вас у них домик? Вчера нашёл первого испанца в саду (в районе их полно), хочу весной завести уток».

На это ответили: «В хозяйственной постройке освободили комнату, насыпали много соломы и так содержим. У друзей есть деревянный домик, но там выше риск, что лиса или другие хищники проберутся и перегрызут. Наши утки тоже были напуганы: прежней ночью у хозяйки в деревянный сарай пробралась лиса и перебила всех, эти чудом выжили».

Кто-то с иронией подвёл итог: «Закат и конец испанской империи».