Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Испанцы» проиграют, если не возьмут в союзники лис? 0 126

В мире животных
Дата публикации: 04.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: «Испанцы» проиграют, если не возьмут в союзники лис?

Испанские слизни – одно из главных бедствий для каждого садовода в Латвии. Существует множество способов борьбы с ними, однако самым действенным по-прежнему считается их ручной сбор. А в дождливое лето для них создаются идеальные условия для размножения, пишет la.lv.

Испанские слизни – одно из главных бедствий для каждого садовода в Латвии. Существует множество способов борьбы с ними, однако самым действенным по-прежнему считается их ручной сбор. А в дождливое лето для них создаются идеальные условия для размножения, пишет la.lv.

Есть исследования и сообщения, подтверждающие, что испанский слизень (Arion vulgaris) может скрещиваться с местными видами слизней, создавая гибриды с повышенной приспособляемостью, что делает угрозу для наших садов ещё более серьёзной.

Испанский слизень входит в список 100 самых инвазивных видов Европы, отличается высокой плодовитостью и устойчивостью к привычным методам борьбы.

В соцсети Threads пользовательница @elisa.silina поделилась успешным опытом уничтожения этих вредителей:

«Похоже, что испанцы проиграют, ведь дамы и господин на высоте!» — написала она, показав на фотографиях уток.

Автор добавила: «Эти утки достались как "бутылочные утки" (порода индийских бегунков – прим.), хозяйка говорила, что они немного "странные", но слизней едят отлично!» Другой комментатор уточнил, что именно индийские бегунки особенно хорошо справляются с поеданием этих вредителей: «Хотя они тоже ленивые – быстро наедаются. Бегунки – настоящие пожиратели. Настоящие терминаторы!»

В комментариях также проявили интерес: «А какой у вас у них домик? Вчера нашёл первого испанца в саду (в районе их полно), хочу весной завести уток».

На это ответили: «В хозяйственной постройке освободили комнату, насыпали много соломы и так содержим. У друзей есть деревянный домик, но там выше риск, что лиса или другие хищники проберутся и перегрызут. Наши утки тоже были напуганы: прежней ночью у хозяйки в деревянный сарай пробралась лиса и перебила всех, эти чудом выжили».

Кто-то с иронией подвёл итог: «Закат и конец испанской империи».

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В Тарту более 100 птиц ежегодно убиваются об автобусные остановки. Что делать?
Изображение к статье: В Тарту более 100 птиц ежегодно убиваются об автобусные остановки. Что делать?
Ветеринар рассказала, как уберечь собаку от стресса из-за отсутствия хозяина
Изображение к статье: Ветеринар рассказала, как уберечь собаку от стресса из-за отсутствия хозяина
Танцы медоносных пчёл раскрывают новый уровень коммуникации в животном мире
Изображение к статье: Танцы медоносных пчёл раскрывают новый уровень коммуникации в животном мире
Изображение к статье: Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения
Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения 1296
Изображение к статье: Родившийся в Рижском зоопарке малыш - такой маленький, а уже капибара
Родившийся в Рижском зоопарке малыш - такой маленький, а уже капибара 146
Изображение к статье: Мастера охоты: как усы тюленей помогают им перехитрить рыбу
Мастера охоты: как усы тюленей помогают им перехитрить рыбу 119
Изображение к статье: «Лучше кота завести». Турист предъявил претензии к ленивым львам
«Лучше кота завести». Турист предъявил претензии к ленивым львам 124

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии
ЧП и криминал
«Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии 0
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 11
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 11
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 37
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 25
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 19
Изображение к статье: «Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии
ЧП и криминал
«Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии 0
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 11
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео