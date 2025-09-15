Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сфоткали медведя, который забрел во двор дома в Резекненском крае 2 869

В мире животных
Дата публикации: 15.09.2025
grani.lv
Сфоткали медведя, который забрел во двор дома в Резекненском крае

Фотография косолапого, сделанная очевидцем, появилась в социальных сетях и вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Мнения в комментариях разделились: одни шутили о необходимости «покормить» лесного гостя, другие выражали тревогу за безопасность детей и домашних животных.

Большинство комментаторов связывают появление медведя у домов с деятельностью человека: массовой вырубкой лесов, сокращением естественных мест обитания животных и сбором ягод и грибов людьми. «Действительно, не стоит удивляться, что лесные звери гуляют по городам. Если человек разрушил их дома, они идут к нему».

Другие пользователи напомнили, что в Латвии лесов достаточно и что медведи традиционно обитают в лесных массивах. «Раньше медведь в Латвии был редкостью. Сейчас их уже довольно много», — пишет один из жителей.

Некоторые жители также указали на необходимость осторожного поведения и уважения к животным: не приближаться к медведю и не провоцировать его. «Красавец-медведь, будьте осторожны — и проблем не будет!» — советует другой комментатор.

Правда, у части аудитории достоверность фото вызвало сомнения. Уж не работа ли искусственного интеллекта? А эксперты, на всякий случай, рекомендуют не оставлять доступную еду на улице и держать домашних животных под присмотром.

Читайте нас также:
#медведи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    16-го сентября

    Gimini, тоже так считает.

    0
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    15-го сентября

    Фотошоп чистой воды

    3
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление?
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление? 319
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов 270
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник 197
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение 510

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 0
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 17
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 35
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 33
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 59
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 64
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 0
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 17
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео