Сфоткали медведя, который забрел во двор дома в Резекненском крае

Фотография косолапого, сделанная очевидцем, появилась в социальных сетях и вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Мнения в комментариях разделились: одни шутили о необходимости «покормить» лесного гостя, другие выражали тревогу за безопасность детей и домашних животных.

Большинство комментаторов связывают появление медведя у домов с деятельностью человека: массовой вырубкой лесов, сокращением естественных мест обитания животных и сбором ягод и грибов людьми. «Действительно, не стоит удивляться, что лесные звери гуляют по городам. Если человек разрушил их дома, они идут к нему».

Другие пользователи напомнили, что в Латвии лесов достаточно и что медведи традиционно обитают в лесных массивах. «Раньше медведь в Латвии был редкостью. Сейчас их уже довольно много», — пишет один из жителей.

Некоторые жители также указали на необходимость осторожного поведения и уважения к животным: не приближаться к медведю и не провоцировать его. «Красавец-медведь, будьте осторожны — и проблем не будет!» — советует другой комментатор.

Правда, у части аудитории достоверность фото вызвало сомнения. Уж не работа ли искусственного интеллекта? А эксперты, на всякий случай, рекомендуют не оставлять доступную еду на улице и держать домашних животных под присмотром.