Долгожданное пополнение в Рижском зоопарке: родился детёныш капибары. Он уже окреп и уверенно делает первые шаги. Капибары — самые крупные грызуны в мире, внешне напоминающие морских свинок. Их популярность в последние годы резко выросла после появления в знаменитом анимационном фильме «Поток», рассказывает LSM+.

В пятницу настал восьмой день жизни малыша капибары. У этой семьи капибар он — первенец. Сейчас он чувствует себя хорошо. Но ещё несколько дней назад смотрители волновались за его здоровье: однажды утром малыша нашли вялым. Возможно, кто-то из членов семьи случайно прилёг на него.

«Опыта у молодых животных ещё не было. Поэтому идёт по-разному. Утром малыша нашли продрогшим… Кто-то, возможно, на него наступил или прижался слишком сильно. Был большой вопрос, как будет дальше. Но благодаря усилиям смотрителей и ветеринаров всё в порядке», — рассказывает представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс.

Это мальчик, весит он полтора килограмма. Взрослый будет весить около 40 кг. Капибары — социальные животные, живут стаей, где все взрослые заботятся о малышах.

Чтобы малыш был крепче, смотрители немного подкармливают его дополнительно, так как есть подозрение, что матери не хватает молока.

«Со временем присматривать за ним будет только мама. Дополнительного питания давать не будем. Довольно быстро они начинают пробовать твёрдую пищу, которую получают взрослые. Но четыре месяца малыш сосёт молоко», — говорит М. Лиелкалнс.

Капибары — крупнейшие грызуны в мире. Жители Южной Америки называют их водяными свиньями, так как животные проводят много времени в воде. С момента триумфа анимационного фильма «Поток» интерес посетителей к этим большим грызунам заметно вырос. Зоопарк регулярно получает звонки с вопросом, можно ли посмотреть на капибар. Но малыша увидеть пока нельзя.

«На улице холодно, а капибары — жители тёплых стран Центральной и Южной Америки. Поэтому принято решение, что малыша пока не будут выпускать на улицу, он будет жить в помещении. Взрослые животные в тёплую погоду иногда выходят на улицу, но летний сезон у них уже подходит к концу», — поясняет Лиелкалнс.

Посетить малыша, скорее всего, можно будет только весной.

Последний раз прибавление в семье капибар Рижского зоопарка было в 2020 году.