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В Латвии запретят машины с белорусскими номерам. Но сделают два исключения 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.09.2024
BB.LV
В Латвии запретят машины с белорусскими номерам. Но сделают два исключения

Министерство юстиции Латвии в разрабатываемом регулировании, которое будет запрещать нахождение в Латвии транспортных средств из Белоруссии, предлагает включить два исключения.

Депутаты Комиссии Сейма сегодня поддержали предложение Министерства юстиции и законопроект перед первым чтением, придав ему статус срочности. Запрет белорусский номеров в Латвии предусматривает два исключения.

1) Запрет не будет распространяться на инвалидов, которые управляют зарегистрированным в Белоруссии транспортным средством и въезжают в страну с целью посещения родственников.

2) Также в Латвию можно будет въезжать на транспортных средствах, зарегистрированных в Белоруссии, в особых случаях, связанных с безопасностью.

Депутат Янис Витенбергс (Нацобъединение) выразил недовольство тем, что такие исключения не предусмотрены в запрете автомашин России, которые уже сейчас не могут находиться в Латвии.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Даце Мелбарде («Новое Единство») поставила националиста на место: белорусская диаспора, по ее словам, значительно отличается от российской. Представители белорусской оппозиции ранее призывали не поддерживать первоначальную версию законопроекта. "Поэтому мы готовы быть гибкими, если в Белоруссии изменится политическая ситуация," — заявила представитель МИД.

Планируется также, что можно будет конфисковывать зарегистрированные в Белоруссии транспортные средства в пользу Украины.

Как сообщал bb.lv, с 16 июля Служба государственных доходов запретила въезд легковым автомобилям с белорусскими номерами через пограничные пункты Латвии с Белоруссией и Россией. Со стороны Литвы или Эстонии белорусы по-прежнему могут приезжать в Латвию.

Добавим, что срок окончательного запрета белорусских номеров в Латвии еще не назван. Поэтому белорусы могут официально ездить по дорогам страны.

#белоруссия #санкции
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    4-го сентября

    Как нравится этим правящим что либо украсть, конфисковать, кто там сидит во власти - уголовники?

    11
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