Европейская прокуратура расследует в Латвии 33 дела об ущербе государству

Она отметила, что из указанных 33 дел три связаны с преступлениями по налогу на добавленную стоимость (НДС), в результате которых Латвии мог быть причинен ущерб в размере 41,3 млн евро. Всего в прошлом году EPPO начала расследование по 16 делам.

Кевеши подчеркнула, что отмывание денег происходит во всех странах ЕС, но не во всех одинаковы темпы расследования. Она ценит желание Латвии расследовать дела быстро и без страха, поскольку латвийские правоохранительные органы начинают расследование и против политических и влиятельных лиц. Это свидетельствует о профессионализме следователей и их способности приспособиться к существующим обстоятельствам.

Правоохранительные органы Латвии имеют положительный опыт в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов, признала прокурор, добавив, что эти знания можно было бы передать и другим странам ЕС.

Она отметила, что в Латвии в долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с доступностью человеческих ресурсов, особенно среди следователей - может не хватить следователей, которые способны действительно качественно расследовать дела. После обсуждения существующей проблематики с должностными лицами Министерства внутренних дел Кевеши настроена позитивно, поскольку у Латвии есть план, как эту нехватку человеческих ресурсов восполнить.

Прокурор оценила положительно и латвийское законодательство. Однако сейчас существуют различные проблемы с дефиницией преступлений, что может привести к неправильной интерпретации. Прокурор также усматривает возможность сделать латвийские законы и процессы несколько проще и прозрачнее.

Чаще всего отмывание денег и преступные деяния в ЕС фиксируются в секторе сельского хозяйства и информационных технологий. В Латвии, правда, чуть выше среднего по ЕС показателя зафиксированы преступления с НДС, но в целом Латвия не выделяется на общем фоне ЕС чем-то резко негативным.

Кевеши отметила, что за последние три года в ЕС возросло число преступлений по хищению средств ЕС. Преступники становятся все более креативными, создают несколько компаний, прикрывающих друг друга, выстраивая длинную цепочку преступлений.

Прокурор выразила сожаление, что за несколько лет проблематика отмывания денег в ЕС не была поднята на должном уровне. Ежегодно ЕС теряет около 15 млрд евро, а это деньги, которые должны были бы поступать в национальные бюджеты стран ЕС.