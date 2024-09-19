Под Гулбене в аварии погибли четверо подростков

Вчера вечером в Гулбенском крае в результате ДТП погибли четверо подростков, сообщили агентству LETA в управлении Государственной полиции Видземского региона.

Авария произошла вскоре после полуночи в Лизумской волости, на трассе Цесвайне-Велена.

По предварительной информации, молодой человек, управляя автомобилем Audi, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии погиб водитель 2007 года рождения, а также трое пассажиров - девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и парень 2007 года рождения. Еще одного пассажира, 2007 года рождения, доставили в медицинское учреждение.

Поскольку водитель был несовершеннолетним, водительских прав у него не было.

По факту аварии начат уголовный процесс, расследуются обстоятельства происшествия.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что для освобождения двух погибших подростков из автомобиля потребовались гидравлические инструменты.

За последние годы это одна из самых трагических аварий, в результате которой погибло так много молодых людей. Самая трагическая авария с участием молодых людей за последние 12 лет произошла 1 января 2012 года в Краславском крае. Тогда автомобиль "Mazda 626", в котором находились семеро молодых людей, при этом один - в багажном отделении, съехал с дороги и упал в реку Рудна. Все молодые люди погибли от утопления.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 14 человек.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 622 решения об административных правонарушениях, в том числе 281 за превышение скорости и два за агрессивное вождение. В то же время, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено четыре дела об административных правонарушениях и три уголовных дела.