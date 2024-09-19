Baltijas balss logotype

Под Гулбене в аварии погибли четверо подростков 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2024
BB.LV
Под Гулбене в аварии погибли четверо подростков

Вчера вечером в Гулбенском крае в результате ДТП погибли четверо подростков, сообщили агентству LETA в управлении Государственной полиции Видземского региона.

Авария произошла вскоре после полуночи в Лизумской волости, на трассе Цесвайне-Велена.

По предварительной информации, молодой человек, управляя автомобилем Audi, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии погиб водитель 2007 года рождения, а также трое пассажиров - девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и парень 2007 года рождения. Еще одного пассажира, 2007 года рождения, доставили в медицинское учреждение.

Поскольку водитель был несовершеннолетним, водительских прав у него не было.

По факту аварии начат уголовный процесс, расследуются обстоятельства происшествия.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что для освобождения двух погибших подростков из автомобиля потребовались гидравлические инструменты.

За последние годы это одна из самых трагических аварий, в результате которой погибло так много молодых людей. Самая трагическая авария с участием молодых людей за последние 12 лет произошла 1 января 2012 года в Краславском крае. Тогда автомобиль "Mazda 626", в котором находились семеро молодых людей, при этом один - в багажном отделении, съехал с дороги и упал в реку Рудна. Все молодые люди погибли от утопления.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 14 человек.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 622 решения об административных правонарушениях, в том числе 281 за превышение скорости и два за агрессивное вождение. В то же время, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено четыре дела об административных правонарушениях и три уголовных дела.

# аварии
0
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го сентября

    Обычное дело-колхоза стаил с тёлками под бухлишко и ржак на старом рыдване. Интеллектом там не светило и природа, через свой алгоритм отбора, выбраковала особей из дальнейшего эволюционного процесса.

    9
    12

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео