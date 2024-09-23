Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С помощью полиции Испании задержан лидер латвийской организованной преступности 1 2053

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.09.2024
LETA
ФОТО: screen shot

В этом месяце латвийская полиция в сотрудничестве с иностранными коллегами, в том числе Национальной полицией Испании, задержала одного из самых известных лидеров латвийской организованной преступности и нескольких участников организованной им преступной группы, сообщили в Государственной полиции.

Преступник был задержан 10 сентября в результате международного сотрудничества Госполиции и обмена оперативной информацией с Европейским бюро полиции (Европол) и агентством Евросоюза по сотрудничеству судебных учреждений в уголовных делах (Евроюст).

Задержанный подозревается в управлении преступной сетью, включая международную торговлю наркотиками и легализацию полученных незаконным путем средств в крупном размере. Подозреваемый был известен своим роскошным образом жизни и частыми поездками за границу, хотя у него не было законных источников дохода, пояснили в полиции.

Чтобы избежать задержания, он ежедневно передвигался в специально оборудованном транспортном средстве вместе с тремя вооруженными телохранителями, установили правоохранители.

При проведении скоординированных задержаний и обысков во время совместной операции в Риге полиция в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением "Омега", а также с привлечением сотрудников кинологического отдела Службы государственных доходов задержала еще девять участников той же организованной преступной группы.

Кроме того, при поддержке Национальной полиции Испании еще шесть человек были задержаны в Испании: в Льорет-де-Мар и Валенсии. Трое из подозреваемых задержаны на основании выданных Латвией европейских ордеров на арест.

В ходе обысков было изъято более 110 000 евро наличных, две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов к боеприпасам, четыре ручные гранаты "airsoft", два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные удостоверяющие личность документы, четыре транспортных средства, криптовалютные кошельки, люксовые часы, а также приняты решения о наложении ареста на имущество - десять объектов недвижимости общей стоимостью около 500 000 евро.

Это было одно из приоритетных расследований Госполиции, а также "Европола". При тесном сотрудничестве всех учреждений получена необходимая информация, позволившая вскрыть деятельность этой организованной преступной группы, подчеркнули в Госполиции.

В совместной операции в Испании участвовали три латвийских должностных лица, а в Латвии находился эксперт "Европола".

"Европол" также оказывал техническую и криминалистическую поддержку, помогая получить и проанализировать доказательства, которые будут иметь важное значение для дальнейшего расследования. Сотрудничество судебных органов между Латвией и Испанией координировал "Евроюст".

Имя лидера не разглашается. Судя по распространенному полицией видео, задержание одного из подозреваемых произошло в квартире в Риге, на ул. Заля, 10. Однако не сообщается, является ли задержанный упомянутым лидером.

×
Читайте нас также:
#полиция #задержание
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
4
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электронный браслет
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео