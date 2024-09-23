В этом месяце латвийская полиция в сотрудничестве с иностранными коллегами, в том числе Национальной полицией Испании, задержала одного из самых известных лидеров латвийской организованной преступности и нескольких участников организованной им преступной группы, сообщили в Государственной полиции.

Преступник был задержан 10 сентября в результате международного сотрудничества Госполиции и обмена оперативной информацией с Европейским бюро полиции (Европол) и агентством Евросоюза по сотрудничеству судебных учреждений в уголовных делах (Евроюст).

Задержанный подозревается в управлении преступной сетью, включая международную торговлю наркотиками и легализацию полученных незаконным путем средств в крупном размере. Подозреваемый был известен своим роскошным образом жизни и частыми поездками за границу, хотя у него не было законных источников дохода, пояснили в полиции.

Чтобы избежать задержания, он ежедневно передвигался в специально оборудованном транспортном средстве вместе с тремя вооруженными телохранителями, установили правоохранители.

При проведении скоординированных задержаний и обысков во время совместной операции в Риге полиция в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением "Омега", а также с привлечением сотрудников кинологического отдела Службы государственных доходов задержала еще девять участников той же организованной преступной группы.

Кроме того, при поддержке Национальной полиции Испании еще шесть человек были задержаны в Испании: в Льорет-де-Мар и Валенсии. Трое из подозреваемых задержаны на основании выданных Латвией европейских ордеров на арест.

В ходе обысков было изъято более 110 000 евро наличных, две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов к боеприпасам, четыре ручные гранаты "airsoft", два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные удостоверяющие личность документы, четыре транспортных средства, криптовалютные кошельки, люксовые часы, а также приняты решения о наложении ареста на имущество - десять объектов недвижимости общей стоимостью около 500 000 евро.

Это было одно из приоритетных расследований Госполиции, а также "Европола". При тесном сотрудничестве всех учреждений получена необходимая информация, позволившая вскрыть деятельность этой организованной преступной группы, подчеркнули в Госполиции.

В совместной операции в Испании участвовали три латвийских должностных лица, а в Латвии находился эксперт "Европола".

"Европол" также оказывал техническую и криминалистическую поддержку, помогая получить и проанализировать доказательства, которые будут иметь важное значение для дальнейшего расследования. Сотрудничество судебных органов между Латвией и Испанией координировал "Евроюст".

Имя лидера не разглашается. Судя по распространенному полицией видео, задержание одного из подозреваемых произошло в квартире в Риге, на ул. Заля, 10. Однако не сообщается, является ли задержанный упомянутым лидером.