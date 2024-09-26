Государственная полиция начала уголовный процесс по факту обнаружения тела мужчины в Лиепайском канале возле ул. Спикеру, сообщила Госполиция.

Скорее всего, труп находился в воде несколько месяцев.

Полиция просит людей опознать мужчину по следующим приметам: возраст от 30 до 40 лет, темные волосы, рост около 1,80 м, среднего телосложения.

Одежда: спортивная куртка темного цвета с эмблемой спортивного клуба "Mikkelin Palloilijat" с правой стороны, спортивные штаны темного цвета, кроссовки "NIKE" темного цвета. В кармане куртки был обнаружен кнопочный телефон "Nokia".

Полиция просит всех, кто узнал мужчину по этим приметам, обращаться по телефону 110.