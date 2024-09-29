В поезде по пути в Саулкрасты человек скончался, под поездом из Юрмалы - погиб

Дата публикации: 29.09.2024
В воскресенье в поезде, следовавшем в направлении Саулкрасты, скончался пассажир, сообщила Служба неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в службе, вызов о том, что одному из пассажиров в поезде стало плохо, был получен в 18:30.

Спасти жизнь пассажира, к сожалению, не удалось.

Ожидая прибытия медиков, поезд Рига-Скулте стоял на станции Саркандаугава.

В свою очередь другой поезд, следовавший из Юрмалы в направлении Риги, в субботу вечером сбил мужчину в Бабите, сообщила Государственная полиция.

Вызов был получен около 18:10. Мужчина находился на железнодорожных путях и скончался на месте.

По факту происшествия начато уголовное дело. Точные причины инцидента полиция ещё устанавливает.

Для справки: за девять месяцев этого года на латвийской железной дороге произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли десять человек и девять получили ранения.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
