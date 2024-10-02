Baltijas balss logotype
В Литве призвали расстреливать родителей, слушающих русскую музыку - LRT 2 2304

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Литве призвали расстреливать родителей, слушающих русскую музыку - LRT

Литовский блогер Альгис Раманаускас предлагал отбирать детей у людей, которые слушают русскую музыку, якобы шутил о их расстреле на глазах у детей или говорил о том, что тех, кто скучает по СССР, стоит депортировать. Об этом сообщает литовский общественный портал LRT.

Депортировать, отбирать детей, расстреливать...

Раманаускас уже дважды в этом году делал очень резкие высказывания, но однажды ответственности избежал. Неизвестно, как будет в этот раз. В январе этого года, участвуя в программе портала tv3.lt «Dienos pjūvis», блогер называл людей, положительно оценивающих советский период, «русифицированной советской скотской массой», по словам А. Раманаускаса, они «медленно подыхают», но было бы неплохо их депортировать. Правда, добавил он, в Гонконг.

Из-за этих заявлений бывший член Европарламента Стасис Якелюнас обратился в прокуратуру, но безрезультатно. В письме от прокурора Томаса Данилы говорилось, что расследование прекращено, так как не было установлено признаков преступления или уголовного правонарушения.

На этот раз Раманаускас в своём подкасте беседовал с лидером партии «Национальное объединение», и одна из тем разговора касалась того, насколько государство может вмешиваться в воспитание детей в семьях, если нарушаются интересы ребёнка.

Сам Раманаускас выступает за более жёсткое вмешательство государства в процесс воспитания детей, он говорил о том, что следует забирать детей у тех, кто смотрит русские фильмы, слушает громко русскую музыку, и размышлял, что нужно сделать в первую очередь — отобрать детей, а затем расстрелять родителей, или расстрелять их на глазах у детей.

«Я понимаю, что то, чего я хочу, это утопия, и я это понимаю. Но представим себе семью, где отец громко смотрит русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Здесь вопрос только в том, что сделать первым: отобрать детей и потом их расстрелять или расстрелять на глазах у детей? Нет, конечно, сначала забрать детей, а потом. Детей нужно забирать у таких», — пояснил А. Раманаускас.

Реакция

Первым на это отреагировал известный своими пророссийскими взглядами и обвиняющий Запад в российской агрессии в Украине литовский политик Миндаугас Пуйдокас, пишет LRT.

Все остальные партии и политики долгое время молчали, пока Центр по правам человека по собственной инициативе не обратился в правоохранительные органы по поводу подстрекательства к ненависти.

Позже начали поступать реакции других партий и политиков: в правоохранительные органы обратилась Литовская социал-демократическая партия, член Союза крестьян и зелёных Литвы Лигита Гирскене, также отреагировали председатели Либерального союза и партии Свободы.

Литовский Союз отечества - ХДЛ только через несколько дней выяснил, что А. Раманаускас является членом их партии, и пообещал рассмотреть его исключение из партийных рядов.

После волны возмущения А. Раманаускас написал пост в Facebook, в котором якобы извинился: вначале он пояснил, что говорил не о русских или русскоязычных гражданах, а о литовцах, которые «потребляют бандитские питербурги и киркоровых».

В своём извинении, или «извинении», он утверждает, что его неправильно поняли, и что это была сатира и карикатура.

Русских в Литве загнали в окопы

Профессор Айне Рамонайте рассказала LRT, что в 2017 году проводилось исследование, насколько нацменьшинства в Литве подвержены влиянию российской пропаганды. На тот момент представители меньшинств не чувствовали себя дискриминированными, но тогда ещё не было войны России против Украины.

Как русские или польские нацменьшинства в Литве чувствуют себя сейчас, точных данных нет. Однако директор Центра по правам человека Юрате Юшкайте отметила, что на индивидуальном уровне она замечает, что некоторые люди ощущают себя словно в окопах.

«Когда разговариваешь с русскоязычными, складывается впечатление, что они сейчас как бы сидят в окопах и ждут, что будет дальше. Что я имею в виду? Конечно, Владимир Путин использует русскую культуру в своих имперских целях, но, с другой стороны, люди, лояльные Литовскому государству и не поддерживающие вторжение Путина в Украину, испытывают определённый страх, говоря на русском языке в общественном пространстве. Они сомневаются, как это воспримут другие, переживают за культурное воспитание своих детей, не знают, будет ли негативная реакция, если отправят ребёнка, например, в кружок русских народных танцев», — рассказала Ю. Юшкайтė.

#литва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    2-го октября

    Не иначе, как демократическое, европейское государство. Призыв расстреливать русских не является призывом к геноциду определенной национальности?

    46
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Дед
    2-го октября

    Ну, Дед, там (да и тут) пальцы от курка шмайсера расстреливающего евреев ещё не разогнулись..

    21
    2

