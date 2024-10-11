Не так поняли ЕС: Латвии, возможно, придется пересмотреть правила конфискации имущества

Конституционный суд (Суд Сатверсме / КС) обратился в Суд Европейского Союза (СЕС) с просьбой о вынесении предварительного решения и приостановил рассмотрение в общей сложности семи дел. В этих случаях оспаривается соответствие различных норм Уголовно-процессуального закона закрепленному в Конституции праву на справедливое судебное разбирательство. Оспариваемые нормы касаются нормы доказывания по делам о конфискации имущества, нажитого преступным путем, невозможности обжалования решения окружного суда об имуществе, нажитом преступным путем, а также права знакомиться с материалами дела об имуществе, полученном преступным путем.

КС рассмотрел вопрос о том, подпадает ли такое национальное правовое регулирование, согласно которому национальный суд принимает решение о конфискации преступных активов в отдельном производстве до вынесения обвинительного приговора по основному делу, под действие Директивы 2014/42 Европейского парламента и Европейского Совета, особенно его статьи 4, и Европейского Совета в области применения Рамочного решения 2005/212/TI, особенно его статьи 2.

Поэтому КС задал вопросы по поводу двух законодательных актов ЕС. СЕС ответил, что такое национальное регулирование не имеет прямого отношения к этому закону ЕС.

«Это не означает, что латвийское постановление о конфискации имущества, полученного преступным путем, в отдельном процессе не будет связано с другим законодательством ЕС или общими правовыми принципами и основными правами Латвии. Верховный суд должен продолжать анализировать указанное оспариваемое постановление», - сообщила агентству LETA судья СЕС Инета Зиемеле.

СЕС исходил из того, что целью процесса в отношении имущества, полученного преступным путем, включенного в главу 59 Уголовно-процессуального закона, является быстрое достижение конфискации имущества, полученного преступным путем, а не установление факта совершения преступного правонарушения и признания лица виновным, причем процесс конфискации и основной уголовный процесс происходят параллельно, независимо друг от друга. Директива 2014/42, напротив, применима только в тех процессах, в рамках которых может быть оценен сам факт уголовного правонарушения и признано виновным лицо, подчеркивает присяжный адвокат Виктория Яркина-Точа.

Она указывает, что заключение СЕС чрезвычайно важно, поскольку, как уже говорилось выше, регулирование главы 59 Уголовно-процессуального закона «Производство по делам об имуществе, полученном преступным путем» базируется преимущественно на принятии норм Директивы 2014/42. В нынешних обстоятельствах следует признать, что национальный законодательный орган принял регулирование конфискации имущества, полученного преступным путем, сославшись на директиву, которая вообще не применима.

Это означает, что на уровне ЕС нет таких строгих и невыгодных для частного лица требований, как в главе 59 Уголовно-процессуального закона.

Адвокат не может объяснить, как могла возникнуть такая ситуация. Однако важно понимать, что законодательство ЕС не налагает обязанности конфисковывать имущество без установления вины лица, поскольку ЕС вообще это не регулирует и не требует этого от государств-членов.

Следовательно, Сейма должен пересмотреть свою позицию в сфере конфискации имущества, нажитого преступным путем, поскольку ссылка на директиву необоснованна, но если созданное регулирование будет сохранено как уникальная инициатива Латвийского государства, оно должно быть надлежащим образом обосновано и оценено. в отношении права на собственность и права на справедливое судебное разбирательство, уверена адвокат.

Как сообщает агентство LETA, заместитель председателя КС Ирена Куцина дала распоряжение о созыве 13 ноября судебных заседаний для решения вопроса о возобновлении судопроизводства по приостановленным делам.

Уже сообщалось, что, например, в одном из дел КС, рассмотрение которого было приостановлено, коммерсант просит КС оценить соответствие части третьей статьи 631 Уголовно-процессуального закона первому предложению Статьи 92 Конституции. Согласно оспариваемой норме, окружной суд при рассмотрении жалобы или протеста может отменить решение районного суда. Решение окружного суда обжалованию не подлежит.

Из заявления и приложенных к нему документов следует, что на имущество коммерсанта наложен арест по постановлению следователя. Позже следователь принял решение о возбуждении процесса по имуществу, нажитому преступным путем, и передаче материалов по имуществу, нажитому преступным путем, в суд для принятия решения. Решением Суда по экономическим делам (СЭД) часть имущества коммерсанта была признана нажитой преступным путем и определена ее конфискация в пользу государства, однако процесс в отношении другой части нажитого преступным путем имущества был прекращен.

Вышеупомянутое решение было обжаловано как представителем коммерсанта, так и самим следователем. Позже Рижский окружной суд отменил решение СЭД в части, которой постановлялось прекратить производство по делу об имуществе, нажитом преступным путем, признав арестованное имущество - деньги - добытым преступным путем и определив его конфискацию в пользу государства.

Коммерсант считает, что решение окружного суда о признании принадлежащего ему имущества добытым преступным путем не соответствует требованиям Уголовно-процессуального закона. Однако часть третья статьи 631 Уголовно-процессуального закона запрещает обжалование решения окружного суда, что предотвращает возражение против решения по существу, а также противодействует неправильному применению материальных и процессуальных правовых норм. Иными словами, коммерсант был лишен возможности запросить оценку законности решения Рижского окружного суда, а значит, было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, содержащееся в первом предложении статьи 92 Конституции.