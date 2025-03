Your browser does not support the video tag.

Самолет был сбит в Дарфуре на западе Судана, где продолжаются бои между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. В соцсетях появились видео с места предполагаемого крушения. В публикациях, в том числе от пользователя Alqadh News, показаны документы пилотов. У одного из них — российский паспорт, у другого — удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении также написано «Международный аэропорт Манас» — это главный международный аэропорт Киргизии. Политическая ситуация в Судане обострилась весной 2023 года, в стране началась гражданская война.

