Парламентским секретарем Министерства финансов назначен Упениекс

На должность парламентского секретаря Министерства финансов назначен депутат Валмиерской краевой думы Янис Упениекс ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в Минфине.

В министерстве отметили, что Упениекс имеет большой опыт работы в госуправлении, сфере финансов, экономики и управления бизнесом.

Упениекс был депутатом 11-го и 12-го Сейма, парламентским секретарем Министерства экономики и Министерства образования и науки, а также советником премьер-министра по вопросам экономики и членом бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

Прежний парламентский секретарь Минфина Карина Плока ("Новое Единство") впредь будет парламентским секретарем премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").