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Спрудс резко высказался в адрес Путина на CNN: русские используют тактику «салями» 4

Политика
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Спрудс резко высказался в адрес Путина на CNN: русские используют тактику «салями»
ФОТО: LETA

Сейчас мир в определенном смысле «на паузе», поскольку все ждут, будет ли действительно подписан мирный договор. Зеленский согласился, Путин, как предполагается, согласился, но у него есть много предварительных условий, и посреднические переговоры продолжаются.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс резко высказался по поводу сложившейся ситуации в интервью CNN: «Я пессимистичен и скептически отношусь к намерениям России и ее истинному желанию достичь справедливого и устойчивого мира».

Он отметил, что Россия вновь применяет свою обычную тактику «салями» — постепенное разбиение своих стратегических целей и их пошаговая реализация.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в четверг выразил готовность к временному прекращению огня с Украиной, но с условиями.

Глава МИД Латвии Байба Браже тоже довольно резко прокомментировала заявления Путина по поводу 30-дневного перемирия.

#война рф и украины #политики
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Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го марта

    Насколько латыши продажные, очень ярко демонстрируют латышские политики. Причем, очень часто, из высказывания и поведение, вызывают невероятно стойкий рвотный рефлекс.

    23
    1
  • lg
    lo gos
    15-го марта

    Не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя — Трамп о начале конфликта на Украине.

    25
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го марта

    Хороший понт - дороже денег! Жизнь странная штука. Когда у тебя на руках одни козыри, она предлагает тебе партию в шахматы. Никому неизвестный "проХфессор" начинает обсуждать мировые проблемы, а вот госпожа министр иностранных дел, пусть расскажет, чем закончился её недавний визит в США?

    109
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го марта

    Кабинетный профессор, "исследователь внешней политики", не имеющий понятия об армии, но ставший аж целым министром обороны, берется рассуждать о том, что думает и что будет делать Путин. Я уже говорил, что слово "аналитик" в современном понятии - сочетание слов "анал" и "налить"...

    195
    3

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