Спрудс резко высказался в адрес Путина на CNN: русские используют тактику «салями»

Сейчас мир в определенном смысле «на паузе», поскольку все ждут, будет ли действительно подписан мирный договор. Зеленский согласился, Путин, как предполагается, согласился, но у него есть много предварительных условий, и посреднические переговоры продолжаются.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс резко высказался по поводу сложившейся ситуации в интервью CNN: «Я пессимистичен и скептически отношусь к намерениям России и ее истинному желанию достичь справедливого и устойчивого мира».

Он отметил, что Россия вновь применяет свою обычную тактику «салями» — постепенное разбиение своих стратегических целей и их пошаговая реализация.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в четверг выразил готовность к временному прекращению огня с Украиной, но с условиями.

Глава МИД Латвии Байба Браже тоже довольно резко прокомментировала заявления Путина по поводу 30-дневного перемирия.