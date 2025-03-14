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Мошенники от имени РТУ рассылают фальшивые письма 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Мошенники от имени РТУ рассылают фальшивые письма

Структура по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий Cert.lv предупреждает о мошенниках, которые от имени Рижского технического университета (РТУ) рассылают фальшивые электронные письма, говорится в сообщении на сайте Cert.lv.

Злоумышленники, выдающие себя за РТУ, рассылают фальшивые электронные письма с приложением. Во вредоносном письме злоумышленники призывают открыть посмотреть имеющуюся в приложении «картинку». Вредоносное вложение электронной почты содержит файл «. img», являющийся не картинкой, а изображением виртуального диска. При открытии этого файла на компьютере будет установлена вредоносная программа.

Вредоносные сообщения рассылаются с адресов электронной почты «office@domeniilemartinutzi.ro» и «recaudacion@villacarlospaz.gov.ar».

Cert.lv призывает внимательно оценивать содержание полученных электронных писем и не открывать полученные вложения электронной почты с непривычными расширениями файлов, такими как «. exe», «. RAR», «. zip», «. img», «. ISO», «. RDP» и другие.

#криминал #мошенники
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