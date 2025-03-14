В США сообщили о бесшумном ужесточении санкций против России

Власти США без лишней огласки ужесточили антироссийские санкции. О бесшумном способе принудить России к завершению боевых действий на Украине сообщается в материале агентства Bloomberg.

Отмечается, что представители администрации президента США Дональда Трампа без лишней огласки отказались продлевать действие лицензии, позволяющей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки. Под ударом в результате оказались в том числе европейские энергетические концерны.

На подобный шаг в Белом доме пошли, несмотря на неоднократные заявления американских властей о наметившемся прогрессе в переговорах между Россией и Украиной о прекращении боевых действий на востоке республики. Аналитики утверждают, что прекращение срока действия лицензии негативным образом отразится на доходах РФ от экспорта энергоресурсов. Кроме того, подобная мера в значительной степени осложнит проведение платежей иностранных нефтепереработчиков и нефтетрейдеров.

Ранее сообщалось, что срок действия вышеуказанной лицензии истек в среду, 12 марта. С пятницы европейские энергоконцерны не смогут закупать российское сырье без разрешения властей США. В противном случае, такие компании столкнутся с санкциями Вашингтона, пояснил корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс.