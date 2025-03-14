С первых дней российского вторжения и до конца действия военного положения в Украине запрещен выезд из страны мужчинам призывного возраста (18-60 лет), за исключением некоторых категорий. Однако официальные запреты не останавливают десятки или даже сотни тысяч украинских мужчин от попыток избежать мобилизации и нелегально попасть в Европу. Как украинские пограничники борются с желающими сбежать в Румынию и Молдову, специальному корреспонденту RFI рассказали в Черновицком пограничном отряде.

Черновцы — город на западе Украины, исторический центр Буковины, который расположен всего в нескольких десятках километров от границ Молдовы и Румынии. Здесь практически не ощущается войны, нет разрушенных обстрелами домов, а воздушные тревоги — большая редкость. Однако о войне не дают забыть военные патрули на улицах и вынужденные переселенцы, которых каждый день привозит эвакуационный поезд из Днепра, Запорожья и других городов востока страны. Однако в Черновцы сейчас едут не только переселенцы, с февраля 2022-го город стал также транзитным пунктом для желающих нелегально покинуть страну.

В январе 2025-го стало известно, что пограничники Черновицкой области усилили режимные ограничения из-за участившихся попыток незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста. «Наш участок самый интенсивный в плане попыток нарушения границы и другой противоправной деятельности», — объясняет помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев. Это связано с географическим положением: самая маленькая область Украины обладает самой протяженной западной границей. «Черновицкая область граничит с четырьмя другими областями и двумя странами. У нас 404 километра государственной границы с Румынией и Молдовой, то есть тут куда ни пойди — везде граница», — говорит Заруднев.

Если раньше главной заботой пограничников были контрабандисты, промышлявшие переправкой в Европу дешевых украинских товаров, в первую очередь, сигарет, то с началом полномасштабной войны главной задачей военных стал отлов «уклонистов» — мужчин призывного возраста, стремящихся покинуть страну, чтобы не попасть на войну. «Сейчас граница в большей степени охраняется на выход, а не на вход. Потому что, понятно, к нам никто не бежит, — объясняет Заруднев. — Раньше были сигареты, а сейчас те, кто этим занимался и знает все тропы, переквалифицировались в перевозчиков людей, потому что это шальные деньги».

«Куда ни пойди — везде граница»

Для борьбы с беглецами украинские власти запретили въезд в приграничную зону «с целью туризма, отдыха и рыболовства». Исключение оставили только для тех, кто живет или работает возле границы. «Проверка начинается с момента попадания в область, — уверяет Заруднев. — Человек обязан иметь с собой документы, которые удостоверяют личность, военно-учетные документы и подтвердить цель своего пребывания». Для нахождения в приграничной полосе — это пять километров вдоль всей линии границы — нужно иметь письменное разрешение.

В арсенале пограничников еще много мер, которые с гордостью перечисляет Заруднев: «У нас есть специальные подразделения, которые вычисляют неместных. Есть очень много технических средств: от всяких ловушек, камер, фотокамер до беспилотной и пилотируемой авиации. У нас вертолеты в воздухе постоянно, когда есть погода. Есть патрули и посты наблюдения, вышки, кинологи и собаки…». Однако все эти меры не останавливают тех, кто решился на побег в Европу.

Официально украинские власти не называют общее число бежавших за границу уклонистов. Еще в ноябре 2023 года СМИ писали о 21 тысяче пресеченных попыток нелегально перейти границу. Число удавшихся попыток можно оценить по данным пограничных служб соседних стран. Например, в Румынии говорили о 21 тысяче украинских мужчин, нелегально перешедших границу за три года войны, в Молдове — о 23,5 тысячах на май 2024-го. В Словакии тогда же сообщили, что поймали 1484 украинских нелегала. А в Польше в сентябре 2023 года заявляли, что с начала войны границу пересекли и остались 80 тысяч украинских мужчин.

«Людей немало, поверьте, — признает Заруднев. — На нашем участке попытки незаконного пересечения и задержания происходят каждый день и не по одному разу». Черновицкую область для побега выбирают еще и потому, что она граничит с Румынией и Молдовой, которые более лояльны к украинским уклонистам. «Потенциальные нарушители знают, что если ты попал в Молдову, либо в Румынию, то тебя не выдадут назад, — объясняет пограничник. — Там самая простая процедура оформления. Как только пересекают границу, сразу ищут пограничника, который отвезет в отдел, даст попить и поесть, обогреет, задаст стандартные вопросы и все».

«Спасите, иначе я сейчас умру»

Способов оказаться за границей у тех украинских мужчин, кто не имеет на это законных оснований, остается немного: либо пытаться нелегально перейти границу с риском для жизни, либо за взятку попробовать оформить поддельные документы, что, в свою очередь, грозит уголовной статьей. К тому же нелегальный переход дешевле. Поэтому украинцы готовы переплывать горные реки, преодолевать заснеженные перевалы, бежать от выстрелов пограничников по полям, прятаться в грузовых контейнерах фур. «Самый популярный способ — это пройти пешком через горы или через поля, — рассказывает Заруднев. — Если посмотреть на карту, то граница с Молдовой — это поля, там проще». Однако в Молдову бегут менее охотно, потому что эта страна — не член Евросоюза.

Граница с Румынией — это в основном горы. Преодолеть пешком перевал через Карпаты, разделяющие Украину и Румынию, задача непростая даже для опытных туристов. Учитывая, что нелегалам приходится идти ночью без фонарей, чтобы не быть замеченным пограничными службами, а зимой еще — и по снегу, опасность возрастает в разы. «Хотя смельчаков тоже хватает, и даже зимой, — говорит пограничник. — На нашем участке есть много трагических случаев в горах. Маршруты сложные, а если еще надо прятаться… Бывает, сутками люди ходят, а потом звонят пограничникам или в МЧС: „найдите меня, спасите, иначе я сейчас умру“. Зимой — это тем более очень опасно. У нас на участке национальный парк — там и волки, и медведи, и карпатская рысь. Про диких кабанов я уже молчу — их не только в горах, но и в лесах хватает».

Еще один популярный путь у нелегалов — переправа через горные реки, которые для многих становятся смертельными. Тиса — самая опасная из протекающих вдоль западной границы рек — разделяет Украину с Румынией и Венгрией. С начала войны в ней утонули около 50 мужчин, рассказывал в декабре 2024 года глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. «Это, кажется, что она такая красивая, туристическое место, если ты приехал посмотреть и сделать селфи, — говорит про Тису Игорь Заруднев. — А когда представляю, что надо в холод переплыть ее без лодки… Я бы не решился».

Тайные тропы через лес или, как говорят местные, «по зеленке» — самый популярный маршрут. Перебежчиков довозят, либо они самостоятельно доезжают на машине до ближайшей к границе точки, там они бросают машину и бегут, уворачиваясь от выстрелов пограничников. «Были и такие, которые скинулись на старый джип, и где граница проходит вдоль обычной дороги, разогнались и этим джипом в забор — бам, выпрыгивают и побежали, — вспоминает Заруднев. — Не все понимают, что забор — это еще не граница. За ним еще есть территория Украины, где можно перехватить. Но за каждой машиной уследить сложно».

Перейти нелегально границу потенциальным уклонистам помогают так называемые «проводники». Часто — это местные жители, которые с детства знают все тропы. «Тут регион приграничный — контрабандисты здесь были всегда, — объясняет пограничник. — Но сейчас обычная контрабанда практически сошла на нет. Грубо говоря, кто раньше занимался контрабандой, сейчас предлагает “помощь” желающим незаконно уехать. Есть спрос — есть предложение». За три года войны организация побега через границу превратилась в целую отрасль на черном рынке, где конкурирующие структуры предлагают на выбор „пакеты услуг“, отличающиеся способом переправы и количеством человек в группе. «Спрос не уменьшается, а только увеличивается, и сам процесс усложняется, поэтому цены растут», — говорит Заруднев. Как правило, беглецы платят «проводникам» от пяти до 20 тысяч долларов, но даже за такие деньги безопасность маршрута и успех операции никто не гарантирует.

«Если кто-то скажет, что был на фронте и не было страшно — это неправда»

Другой распространенный метод — подделка документов. После закрытия границы в начале 2022 года украинские власти установили перечень исключений. В частности, выезжать за рубеж позволили инвалидам и сопровождающим, многодетным отцам и родственникам погибших солдат, а также студентам на учебу, артистам на гастроли и госслужащим в командировки, а еще волонтерам, морякам, водителям-дальнобойщикам по специальной системе «Шлях» («Путь») и еще некоторым категориям лиц. Этим перечнем исключений стали злоупотреблять коррумпированные чиновники, или просто мошенники, продающие фальшивые удостоверения и медицинские справки. «Очень много подделок, — признает Заруднев. — Браки с инвалидами, брони и так далее — всех проконтролировать трудно, очень большой объем».

Не помогает в борьбе с уклонистами и предусмотренное законом наказание. «Сейчас штрафы увеличились, но это не те суммы, которые останавливают кого-то от все новых и новых попыток», — жалуется пограничник. Так, например, попытка нелегально пересечь границу чревата штрафом до 8,5 тысяч гривен (чуть меньше 200 евро) по статье 202 Кодекса об административных правонарушениях. Уголовная ответственность предусмотрена, если будет доказана попытка уклониться от мобилизации (статья 336 УК Украины). Но под нее не попадают те, кому еще нет 25 лет. Более суровое наказание ждет организаторов нелегальных переправ. «Если поймали с сигаретами — это „админка“, отберут сигареты, заплатишь штраф и все. А если поймали с людьми — это статья 332 УК, от трех до девяти лет с конфискацией», — предупреждает представитель погранслужбы.

«Но все равно люди идут на это, и вполне массово. Есть и совсем молодые пацаны, они боятся, что понизят мобилизационный возраст. Есть и “40 плюс”, но их меньше. Я этих людей понять могу по-человечески, но не поддерживаю, — делится своим отношением к уклонистам Заруднев. — Лично для меня это неприемлемо. Допустим, тебе по барабану на страну, но что будет с твоими родителями, родственниками, которые не способны или не хотят уехать?». Сам Игорь — потомственный военный, он вырос в Краматорске и с 2014 года участвовал в боевых действиях против пророссийских сепаратистов. В 2023 году его перевели на службу в Черновцы. «Да, всем страшно. Мне тоже страшно было, — признается военный. — Если кто-то скажет, что был на фронте и не было страшно — это неправда. Боятся все. Но что делать?».