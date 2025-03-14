Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали в международном аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда. Ему вменяют преступления против человечности. Суд расследует преступления, совершенные в ходе кампании по борьбе с наркоторговлей, которой Дутерте руководил будучи главой государства.

79-летнего Родриго Дутерте, а также еще ряд лиц, подозревают в серии преступлений, включая внесудебные казни, совершенных в ходе кампании по борьбе с наркокартелями, начатой в 2016 году. Филиппинские правозащитники заявляли, что от рук полицейских и линчевателей, часто без каких-либо доказательств связи с наркотиками, в стране погибли тысячи человек. Согласно официальным данным, за время президентства Дутерте в ходе таких операций было убито более шести тысяч человек. Прокуроры МУС считают, что реальное число погибших составляет от 12 000 до 30 000 человек.

Родриго Дутерте занимал пост главы государства с 2016 по 2022 год. Еще во время избирательной кампании он заявлял о намерении жестко бороться с наркоторговлей: «Когда я стану президентом, я прикажу полиции и армии найти этих людей и убить их». Через несколько часов после приведения к президентской присяге Дутерте посетил трущобы Манилы, где призвал жителей убивать наркоманов, если таковые есть среди их знакомых. «Эта кампания будет продолжаться до последнего дня моего мандата. Мне плевать на права человека, поверьте мне», — заявлял Дутерте в августе 2016 года. Также Дутерте утверждал, что лично убил троих наркодиллеров и не боится преследований МУС.

Группа поддержки матерей погибших в ходе антинаркотических репрессий Дутерте поприветствовала его арест, назвав его «очень позитивным событием».

Human Rights Watch, в свою очередь, призвала правительство нынешнего президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего «незамедлительно передать Дутерте в МУС», утверждая, что это «единственный способ обеспечить привлечение Дутерте к ответственности».

В период президентства Родриго Дутерте Филиппины вышли из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд. Сменивший Дутерте на посту главы государства в 2022-м Фердинанд Маркос-младший решил не присоединяться к статуту, но выразил готовность сотрудничать, если МУС попросит задержать Дутерте.

Экс-президент остается влиятельной политической фигурой на Филиппинах, он претендовал на то, чтобы занять пост мэра на промежуточных выборах в мае.

Дутерте, прозванного «Палачом» журналом Time, неоднократно критиковали правозащитные организации, включая Amnesty International, за поддержку казней преступников без суда и следствия, якобы совершавшихся «эскадронами смерти Давао». В апреле 2009 года в докладе на 11 сессии Генеральной Ассамблеи ООН было сказано; «Мэр Давао ничего не сделал для того, чтобы предотвратить эти убийства, а его публичные комментарии заставляют считать, что он их поддерживает». Согласно докладу организации Human Rights Watch, в 2001—2002 годах Дутерте назвал в радио- и телепрограммах имена ряда преступников, некоторые из которых были позднее убиты. В июле 2005 года на саммите, посвящённом борьбе с преступностью, политик заявил: «Быстрые казни преступников остаются самым эффективным способом борьбы с похищениями и наркоторговлей». В 2015 году Дутерте подтвердил наличие связи между ним и убийствами преступников без суда в Давао, а также заявил, что если станет президентом, то казнит вплоть до ста тысяч преступников.