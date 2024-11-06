Ребенка сбили во дворе многоквартирного дома в Риге, но Госполиция в своем первоначальном решении не наказала водителя. Когда после вмешательства журналистов правоохранители признали свою ошибку, признав водителя виновным, к ответственности его привлечь уже нельзя, поскольку истек срок исковой давности, передает Bez Tabu.

В начале сентября прошлого года во дворе многоквартирного дома на улице Пуцес в районе Пурвциемса автомобиль «Lexus» сбил восьмилетнего ребенка. «Ребенок прибежал домой с головой в крови. Кричал: «Я умру?!». Мы в шоке – что происходит?! Вызвали скорую и полицию», - рассказывает отец мальчика.

Во дворе действуют правила жилой зоны, где пешеходы имеют преимущество, в том числе и на проезжей части; разрешено движение со скоростью не более 20 км/ч. В тот день во дворе играли дети. Маленький мальчик хотел перейти дорогу, чтобы поиграть с друзьями. И на дороге его сбил автомобиль. В больнице у ребенка диагностировали ссадины и ушибы. Голова тоже болела. На травмированном участке никогда не вырастут волосы, из-за чего, как прогнозируют родители, мальчик будет жить с комплексами. После случившегося мальчика до сих пор терзают душевные переживания. «Сбил сосед. Он позже приходил, не спрашивал, что случилось с ребенком. Такое безразличие», - возмущается отец.

В тревожный день сотрудники Госполиции собрали лишь показания обеих сторон, других свидетелей они не искали, рассказал программе отец потерпевшего.

Семья пострадавшего ребенка получила решение полиции только осенью, более чем через год после происшествия. Выводы полиции шокировали семью: правоохранители не увидели вины водителя, а потому не наказали его. Более того, виновным признали ребенка. В решении полиции говорится, что ребенок «не удостоверился в безопасности дорожного движения, не удостоверился в отсутствии приближающихся транспортных средств за припаркованным транспортным средством, ограничивающим обзор, и не уступил дорогу автомобилю [...] в результате чего произошло столкновение». При этом правоохранители указали на норму, которая предусматривает, что, хотя пешеход и имеет право проезда в жилом помещении, он не должен необоснованно препятствовать движению транспортных средств. По словам полиции, мальчик не выполнил и это требование правила. В постановлении указано, что ребенка даже следует наказать, но поскольку он не достиг 14-летнего возраста, привлечь к ответственности его родителей невозможно, поэтому дело об административном правонарушении закрыли.

Учитывая полученные травмы, отец мальчика считает, что водитель автомобиля превысил скорость в 20 км/ч. В решении правоохранители утверждают, что «доказать скорость автомобиля «Lexus» невозможно».

Разумеется, родители ребенка обжаловали это решение. Для проверки того, насколько скрупулезно расследовалось дело, были затребованы материалы дела. Выяснилось, что полицейские действительно ограничились лишь показаниями двоих, не разыскивая других свидетелей. Двор окружен большими жилыми домами, окна квартир выходят во двор. Отец ребенка уверен, что если бы хорошо поискал, то нашелся бы человек, который мог бы дать показания о манере вождения данного водителя.

С правоохранителями не согласен и эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис. Он отметил, что водителям транспортных средств в таких дворах следует быть особенно осторожными и ожидать, что в любой момент на проезжей части может появиться пешеход. В полиции не ответили на просьбу прокомментировать решение на камеру. Но в тот же день в рамках апелляции правоохранители направили семье погибшего ребенка новое решение. В нем стражи порядка высказали радикально противоположное мнение. Уже установлено, что в происшествии виноват водитель. Однако с этим решением справедливость не восторжествовала: водителя по-прежнему нельзя наказать, поскольку срок исковой давности истек. «Учитывая, что с момента возбуждения административного правонарушения прошло более девяти месяцев, привлечь к ответственности водителя автомобиля невозможно», - сказано в объяснении полиции.

Следует отметить, что решение полиции было отправлено семье ребенка спустя более года. Отец ребенка рассказал, что за год он пытался дозвониться ответственной сотруднице полиции около 30 раз, но она не отвечала на звонки. Расследование намеренно затянулось, оно затянулось из-за перегрузки, нехватки человеческих ресурсов. Полиция, впрочем, пока это не комментирует. Отмечается, что причины задержки будут разъяснены в ходе внутреннего расследования.

Впрочем, сейчас семья может искать утешения, обратившись к конкретному страховщику «Lexus» и попросив компенсацию. Теоретически страховщики принимают запросы на компенсацию не позднее, чем через год после несчастных случаев, поэтому семья также может получить что-то от страховщика. Однако родители ребенка надеются на ответ, поскольку не по своей вине не укладываются в срок. Также родители имеют право бороться за справедливость в суде.