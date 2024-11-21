Полицейские попали в аварию: задержанного латвийца пришлось отпустить домой пешком

Автобус полиции попал в аварию недалеко от Добеле. В результате задержанного, которого транспортировали из Добеле в Елгаву для сдачи анализов, пришлось отпустить.

Авария с участием полицейского микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 17 ноября на главном шоссе, соединяющем Елгаву с Добеле. К счастью, серьезных пострадавших в аварии не оказалось.

По информации очевидца, происшествие произошло, когда водитель легковушки, пересекая главную дорогу, не убедился, что с правой стороны не едет другое транспортное средство. В результате этой неосторожности было вызвано столкновение с полицейским авто, которое в тот момент двигалось в направлении Елгавы.

В полицейском бусике находился задержанный, которого везли из Добеле в Елгаву для сдачи анализов. В момент столкновения задержанный ударился о стену транспортного средства. Несмотря на легкие ушибы головы, серьезных угроз для его здоровья не возникло.

Прояснение причин аварии заняло много времени, поэтому правоохранители решили освободить задержанного и отпустить его домой пешком. На месте происшествия также работали пожарные, зачищая подъездную часть дороги, собирая жидкости, разлитые из автомобилей.

Как пояснила журналистам пресс–секретарь полиции Земгальского региона Рута Страутниеце, мужчина (1965 г. р.) ехал на автомобиле марки Volkswagen и не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen, ехавшему по главной дороге. В результате аварии никто не пострадал. Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.