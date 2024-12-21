За минувшие сутки Государственная полиция остановила на дорогах Латвии 20 водителей в нетрезвом состоянии, при этом половина из них находились за рулем в состоянии сильного опьяненения - с концентрацией алкоголя в крове не менее 1,5 промилле, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато десять процессов об административных правонарушениях и десять уголовных.

Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если констатированная у водителя при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле.

Кроме того, транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие в организме опьяняющих веществ. В случаях, если использованное пьяным водителем транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

В связи с праздниками с пятницы полицейские проводят так называемые рейды, в ходе которых проверяют, не находятся ли водители за рулем в состоянии опьянения, пользуются ли ремнями безопасности и соблюдают ли правила безопасного провоза пассажиров.

Всего в рейдах проведено 6219 проверок водителей транспортных средств и задержаны 13 пьяных водителей, большинство в Рижском регионе.