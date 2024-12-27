Вредительская деятельность спецслужб РФ в Латвии: у СГБ печальные прогнозы

Вредительская деятельность российских спецслужб против различных объектов в Латвии в следующем году может стать более разнообразной и агрессивной, прогнозирует Служба государственной безопасности (СГБ).

Как отмечает СГБ, в 2025 году деятельность российских спецслужб по-прежнему будет представлять наибольшую угрозу для национальной безопасности. С учетом стремления России усилить влияние в Латвии, спецслужбы страны-агрессора продолжат расширять и разведывательную деятельность, и вредительские действия.

По прогнозам СГБ, вредительская деятельность российских спецслужб против различных объектов в Латвии может стать более разнообразной и агрессивной, так как Россия пытается усилить чувство незащищенности в латвийском обществе и уменьшить поддержку Украины.

Более подробная информация о тенденциях в сфере безопасности, выявленных СГБ в 2024 году, и прогнозы на 2025 год содержится в годовом отчете СГБ, который будет опубликован в начале следующего года.