В больнице умер ребёнок, пострадавший в аварии на Вентспилсском шоссе (ДОПОЛНЕНО)

Один из детей, пострадавших в пятницу в ДТП на Вентспилсском шоссе, скончался в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ), сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

В пятницу в больнице подтвердили, что состояние двух детей, пострадавших в ДТП в Вентспилсе, очень тяжелое, а одного ребенка - средней тяжести. В субботу в больнице сообщили, что один из детей, получивший очень тяжелые травмы, умер, а остальные продолжают лечение.

Как сообщал bb.lv, вчера в результате аварии на Вентспилсском шоссе пострадали дети хора Вентспилсской музыкальной школы "Nošu planēta" и вокалисты вокальной студии "Mazā prinča planēta". Микроавтобус, в котором ехали дети, столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погибла дирижер Анитра Ниедре, пострадали дирижер Рудите Талберга, шестеро детей и водитель микроавтобуса.

Участники хора "Nošu planēta" вместе с дирижерами направлялись на V Международный конкурс рождественской песни в Даугавпилс.

Дополнено: Вентспилсская музыкальная средняя школа на своей странице в Facebook сообщила о смерти ученицы 8-го хорового класса Вентспилсской музыкальной школы, певицы хора "Nоšu plаnētas".