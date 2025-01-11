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В больнице умер ребёнок, пострадавший в аварии на Вентспилсском шоссе (ДОПОЛНЕНО) 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
В больнице умер ребёнок, пострадавший в аварии на Вентспилсском шоссе (ДОПОЛНЕНО)

Один из детей, пострадавших в пятницу в ДТП на Вентспилсском шоссе, скончался в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ), сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

В пятницу в больнице подтвердили, что состояние двух детей, пострадавших в ДТП в Вентспилсе, очень тяжелое, а одного ребенка - средней тяжести. В субботу в больнице сообщили, что один из детей, получивший очень тяжелые травмы, умер, а остальные продолжают лечение.

Как сообщал bb.lv, вчера в результате аварии на Вентспилсском шоссе пострадали дети хора Вентспилсской музыкальной школы "Nošu planēta" и вокалисты вокальной студии "Mazā prinča planēta". Микроавтобус, в котором ехали дети, столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погибла дирижер Анитра Ниедре, пострадали дирижер Рудите Талберга, шестеро детей и водитель микроавтобуса.

Участники хора "Nošu planēta" вместе с дирижерами направлялись на V Международный конкурс рождественской песни в Даугавпилс.

Дополнено: Вентспилсская музыкальная средняя школа на своей странице в Facebook сообщила о смерти ученицы 8-го хорового класса Вентспилсской музыкальной школы, певицы хора "Nоšu plаnētas".

# аварии
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Комментарии (2)

  • AK
    Anton Kvaskov
    11-го января

    Соболезнования близким. Очень жаль девчушку.Царствие небесное ей!!!

    22
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го января

    😞 мда

    1
    1

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