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СГБ задержала Гапоненко в связи с высказываниями против безопасности Латвии 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.02.2025
LETA
СГБ задержала Гапоненко в связи с высказываниями против безопасности Латвии

По неофициальной информации, полученной Латвийским телевидением, в четверг Служба государственной безопасности (СГБ) задержала прокремлевского активиста Александра Гапоненко.

Не называя имени человека, в СДД сообщили агентству LETA, что прокремлевский активист был задержан в связи с заявлениями, сделанными в ходе публичной дискуссии в Москве и направленными против национальной безопасности Латвии.

LETA пыталось связаться с Гапоненко, но его телефон отключен.

В России, в Москве, 4 февраля прокремлевская организация «Институт стран СНГ» провела публичную дискуссию на тему «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии». В ходе дискуссии прозвучали дезинформационные сообщения, соответствующие российским интересам, в ней также приняли участие несколько граждан Латвии.

В этом мероприятии приняли участие прокремлевские активисты — бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, находящийся в розыске, Роман Самульс, бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Андрей Мамикин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

Изучив сделанные на конференции высказывания, СГБ начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статье 81.1 и 78 уголовного закона, а именно, в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и провоцировании национальной ненависти и несогласия.

В четверг СГБ задержала одного из участников публичной дискуссии - многолетнего прокремлевского активиста. По его месту жительства служба провела уголовно-процессуальные действия. СГБ предоставит дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с ходом уголовного процесса.

#сгб
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Комментарии (3)

  • VS
    Vad Sorry
    14-го февраля

    Как в Сталинские времена сажают за мнения, к такой демократии мы стремились?

    15
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го февраля

    скоро Советский спецназ будет вязать спецуру 2й Буржуазной Латвии

    12
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го февраля

    Так он же в России...

    3
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