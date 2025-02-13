СГБ задержала Гапоненко в связи с высказываниями против безопасности Латвии

Не называя имени человека, в СДД сообщили агентству LETA, что прокремлевский активист был задержан в связи с заявлениями, сделанными в ходе публичной дискуссии в Москве и направленными против национальной безопасности Латвии.

LETA пыталось связаться с Гапоненко, но его телефон отключен.

В России, в Москве, 4 февраля прокремлевская организация «Институт стран СНГ» провела публичную дискуссию на тему «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии». В ходе дискуссии прозвучали дезинформационные сообщения, соответствующие российским интересам, в ней также приняли участие несколько граждан Латвии.

В этом мероприятии приняли участие прокремлевские активисты — бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, находящийся в розыске, Роман Самульс, бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Андрей Мамикин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

VDD 13. februārī ir aizturējis zināmu prokremlisko aktīvistu saistībā ar publiskā diskusijā Maskavā paustiem izteikumiem, kas vērsti pret Latvijas nacionālo drošību. Vairāk: https://t.co/XuJJdUyFIY pic.twitter.com/tO3R72QtP0 — Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) February 13, 2025

Изучив сделанные на конференции высказывания, СГБ начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статье 81.1 и 78 уголовного закона, а именно, в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и провоцировании национальной ненависти и несогласия.

В четверг СГБ задержала одного из участников публичной дискуссии - многолетнего прокремлевского активиста. По его месту жительства служба провела уголовно-процессуальные действия. СГБ предоставит дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с ходом уголовного процесса.