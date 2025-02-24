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В Латвии заметили подозрительную активность возле линий электропередачи 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
В Латвии заметили подозрительную активность возле линий электропередачи
ФОТО: LETA

Всего за месяц до отключения стран Балтии от контролируемой Россией сети БРЭЛЛ и синхронизации с электросетями Европы в Риге на полуострове Грапью произошел инцидент, в результате которого был поврежден 110-киловольтный кабель предприятия "Augstsprieguma tīkls" (AST), сообщает программа Латвийского телевидения "de facto".

Дело расследует Государственная полиция, но обстоятельства инцидента изучила также Служба государственной безопасности (СГБ), не обнаружив причастности российских спецслужб.

Перед синхронизацией электросетей стран Балтии с европейскими странами наблюдение за объектами AST было усилено. В конце января недалеко от границы с Эстонией в окрестностях Валки земессарги заметили двух мужчин, которые копали землю прямо под высоковольтной линией. Увидев, что их заметили, они пытались скрыться на машине, а после задержания не могли толком объяснить, чем занимались под линией. Инцидент на полуострове Грапью произошел еще раньше - до Рождества. Там мужчина повредил лопатой 110-киловольтный кабель, получил ожоги, но остался жив. "О таких случаях мы всегда сообщаем и полиции, и СГБ. Мы поддерживаем с ними связь, и такие случаи расследуются, потому что никогда нельзя исключить худший сценарий, что это акт саботажа или диверсия", - сказал председатель правления AST Роланд Ирклис.

Не только в контексте синхронизации, но и в целом крупные латвийские предприятия являются одной из целей российских кибератак. "Честно говоря, мы ожидали, что они будут более агрессивными, но они оказались не такими интенсивными. Однако в любом случае произошло некое прощупывание и поиск явных уязвимостей. Были и целенаправленные попытки атак, но они не увенчались успехом. И здесь мы должны похвалить подготовку и самоотверженность технического персонала латвийских компаний, в основном AST", - отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению инцидентов в сфере ИТ "Cert.lv" Варис Тейванс.

Lsm.lv

#электроэнергия
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    24-го февраля

    Это просроченный нарик зеля в своём репертуаре подворовывать электричество начинает!

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