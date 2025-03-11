Газ в лицо: в Риге водитель «наехал» на велосипедиста

Примета рижской весны: "нервных" происшествий на дорогах становится больше.

В субботу, 8 марта, на перекрестке улиц Яня Асара и Пернавас в Риге разгорелся конфликт между водителем внедорожника Jeep и велосипедистом.

Очевидцы сообщают, что водитель, проигнорировав желтый сигнал светофора, резко повернул и задел велосипедиста, который пересекал пешеходный переход.

Между двумя участниками дорожного движения возник конфликт — водитель вышел из машины, ударил велосипедиста и выпустил ему в лицо слезоточивый газ.

При этом, по словам очевидцев в соцсети Facebook, велосипедист не нападал на водителя. Но, как известно, сообщения в соцстях могут быть достаточно субъективны и противоречивы.