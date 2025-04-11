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Рига распространяет неприятный запах: по тревоге поднята рота защиты от оружия массового поражения 3 2239

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
Рига распространяет неприятный запах: по тревоге поднята рота защиты от оружия массового поражения

Ответственные службы в настоящее время работают над выяснением источника запаха вещества неизвестного происхождения, обнаруженного в канализационных колодцах в Риге, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В четверг днем в Риге, в районе от улицы Зилупес до улицы Дзиркалю, в канализационных люках на улице был зафиксирован запах неизвестного вещества. Спасатели в сотрудничестве с другими службами и представителями комиссии гражданской обороны Риги искали источник запаха в конкретном районе.

К расследованию была привлечена также рота защиты от оружия массового поражения Национальных вооружённых сил, которая взяла пробы вещества для лабораторного анализа и провела контроль замеров воздуха.

По информации ГПСС, концентрация вещества, угрожающая здоровью человека, выявлена не была, поэтому было принято решение о том, что дополнительных действий на месте происшествия не требуется, также не наблюдалось усиления запаха.

На месте происшествия был создан оперативный штаб для координации действий. Работы на месте завершились незадолго до полуночи, сообщили в ГПСС. Изначально ГПСС сообщала, что представители комиссии гражданской обороны Риги доставят пробы в Государственную службу охраны окружающей среды. Однако в итоге пробы были переданы в SIA "Rīgas ūdens".

Руководитель отдела коммуникаций "Rīgas ūdens" Сандрис Ванзовичс сообщил агентству LETA, что предприятие сегодня получило образцы опасного вещества, которые доставлены в лабораторию. Предположительно, информация о том, какие именно вещества попали в канализацию, может быть получена уже к концу дня.

Ванзовичс подчеркнул, что компания относится к инциденту крайне серьёзно, поскольку подобные случаи могут повлечь за собой значительные убытки. Поэтому ситуация будет тщательно расследована для установления источника опасного вещества.

В настоящее время рассматриваются две версии произошедшего: либо произошло несанкционированное подключение к канализационной сети, либо на каком-то предприятии случилась технологическая авария, и опасные вещества попали в канализацию.

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#канализация
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(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    12-го апреля

    Русофобы попадали в канализацию и решили вонять там, узнав что Трамп идёт в союз с Россией.

    10
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го апреля

    пердячий газ?

    45
    4
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го апреля

    Возможно изо рта у Ланги пахнет.

    48
    2
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