Назван регион, где чаще всего в ДТП попадают авто без ОСТА

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.05.2025
BB.LV
В прошлом году в Латвии сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, вызванных участием незастрахованных транспортных средств, однако чаще всего такие аварии происходят в Латгале, свидетельствует статистика, собранная Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), сообщает LETA.

В 2023 году 0,74% всех ДТП в Латвии были вызваны автомобилями без действующего полиса OCTA, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 0,96%.

Согласно данным LTAB, Латгале на протяжении многих лет остаётся регионом с самым высоким процентом таких инцидентов. В 2017 году этот показатель составлял 2,12%, в 2022 году — 1,85%, в 2023 году — 1,56%, а в прошлом году — 1,18%.

Самый низкий процент ДТП, вызванных незастрахованными авто, зафиксирован в Курземе — 0,55%, в Риге — 0,61%, в Видземе — 0,74%. В Земгале с незастрахованным авто произошло 0,8% ДТП, а в окрестностях Риги и прибрежной зоне Рижского залива — 0,99%.

Данные LTAB также показывают, что нередко виновниками таких аварий становятся водители, которые сознательно и регулярно нарушают закон — управляют транспортными средствами не только без OCTA, но и без действующего техосмотра, а иногда и в состоянии опьянения. В 2023 году из 306 зарегистрированных ДТП с незастрахованными транспортными средствами в 60 случаях автомобиль не имел действующего техосмотра, а в пяти случаях водители находились под воздействием опьяняющих веществ.

До конца месяца LTAB в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) реализует социальную кампанию «Ja Tev nav OC/TA – nebrauc!» («Если у тебя нет OCTA/техосмотра — не садись за руль!»), цель которой — разъяснить обществу необходимость своевременного оформления OCTA и прохождения техосмотра, а также сократить число водителей, которые игнорируют эти обязательства.

В рамках кампании как радары средней скорости, так и другие фоторегистраторы по всей Латвии будут в специальном режиме проверять наличие OCTA и техосмотра, независимо от скорости движения транспортных средств.

Кампания финансируется из средств специального фонда профилактики и предотвращения ДТП, формируемого за счёт отчислений страховщиков от полисов OCTA.

#страхование #OCTA # аварии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
