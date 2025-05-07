Владелец недвижимости выдал некой женщине доверенность на управление его имуществом, а она продала ее самой себе по дешёвке - в 21 раз дешевле кадастровой стоимости.

Но суд в итоге отменил это сделку. Верховный суд сообщил 30 апреля: в начале кассационного разбирательства истице (покупательнице) было отказано, в силу вступает прежний приговор - признание сделки недействительной вступает в законную силу.

"У нас были личные отношения"

Истец пояснил в суде, что он действительно выдал женщине универсальную доверенность на управление и контроль над всеми видами принадлежащего ему движимого и недвижимого имущества, а также на совершение сделок с ним.

Однако несколько месяцев истец узнал, что женщина, воспользовавшись доверенностью, продала принадлежавшую ему недвижимость самой себе по цене в 21 раз ниже кадастровой стоимости недвижимости.

Данная сделка не была с ним согласована. Поэтому он просил суд признать эту сделку недействительной.

В свою очередь женщина сослалась на обещание истца оставить эту недвижимость именно ей, а также на то, что она вложила в нее свои средства. По мнению ответчицы ее действия не были злонамеренными, а цена покупки ведь может зависеть от личных отношений между сторонами.

"Это было злоупотребление"

В своем решении апелляционный суд соответствие действий женщины положениям Гражданского закона об обязанности представлять интересы лица, выдавшего доверенность.

Суд признал действия женщины злоупотреблением. Поскольку, как указал суд, она продала недвижимость самой себе по несоразмерно низкой цене, не приняв во внимание, что доверенность не дает ей права на получение прямой выгоды.

О личном. В решении суда также говорится: фактически женщина решила, что она заслуживает благосклонности истца, и это дает ей право приобрести недвижимость по более низкой цене. Но такое проявление благосклонности является личным правом продавца, которое не переходит к доверительному управляющему, если иное специально не указано в доверенности.

Что в итоге

Женщина попыталась оспорить решение Апелляционного суда и подала кассационную жалобу. Однако Верховный суд отказался возбуждать судебное разбирательство.

(Дело No: SKC-267/2025 (C71143623)).