Ограбление за 2 минуты: полиция продолжает расследовать грабеж в Вецриге 4 882

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.05.2025
LETA
Изображение к статье: Ограбление за 2 минуты: полиция продолжает расследовать грабеж в Вецриге
ФОТО: пресс-фото

Государственная полиция продолжает расследование по делу о вооруженном ограблении магазина часов в Старой Риге, пишет Lasi.lv.

Как передаче "360TV Ziņas" сообщили в полиции, ведется сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами, поскольку грабители, скорее всего, не являются гражданами Латвии. Также полиция допускает, что они могли уже покинуть страну.

В полиции подтвердили первоначальное предположение, что для совершения преступления использовался автомобиль с украденными номерами.

"Преступники очень тщательно спланировали преступление. Они изучили конкретное помещение, спланировали маршрут побега, и само преступление заняло, по сути, две минуты. Нужно отметить, что и полиция среагировала очень быстро - на место происшествия полицейские прибыли через три минуты," - сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

Полиция призывает откликнуться жителей, у которых может быть какая-либо информация о происшествии, в том числе видеозаписи, на которых запечатлено передвижение грабителей.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
