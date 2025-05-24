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В результате взрыва неизвестного порошка в Джуксте тяжело ранены двое 2 768

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
В результате взрыва неизвестного порошка в Джуксте тяжело ранены двое
ФОТО: скриншот видео TV3

Громкий взрыв прогремел в Джуксте Тукумского края, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Сначала местные жители не могли понять, что стало его причиной. Однако, когда на улицах посёлка стали появляться всё новые машины служб спасения, стало ясно — произошло нечто серьёзное.

Громкий взрыв на окраине Джуксте услышали большинство жителей ближайших окрестностей. Через некоторое время двор одного из частных домов неподалёку заполнили оперативные спецслужбы. По словам очевидцев, там проводились работы по расчистке территории, в ходе которых, вероятно, и была обнаружена опасная взрывчатка.

Хозяйка дома отказалась от более подробных комментариев, но живущие по соседству люди рассказали, что взрыв был настолько сильным, что задрожала земля и показалось, что всё произошло в нескольких метрах от них.

"Я слышала, как взрываются снаряды времён Второй мировой войны. Это был не газовый баллон, даже не знаю... Если это и был снаряд — звук был другой, более пронзительный", - рассказала местная жительница.

На этот раз взрывчатка действительно не была оставшимся со времён войны боеприпасом, к которым, по словам местных, они уже привыкли.

"Двое мужчин нашли ёмкость с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Когда в неё упала сигарета, произошёл взрыв, в результате которого оба пострадавших получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия", - рассказала представитель Государственной полиции Земгальского региона Рута Страутниеце-Апаля.

Оба пострадавших в тяжёлом, но стабильном состоянии были доставлены в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Из-за серьёзных травм потребовалась помощь бригады врачей-специалистов.

Происхождение и состав порошкообразного вещества выяснят эксперты полиции. Однако не исключено, что вещество представляет собой содержимое боеприпасов времён Второй мировой войны, поскольку Джуксте располагается на линии фронта так называемого Курземского котла, где до сих пор в больших количествах находят боеприпасы.

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#чп
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(2)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Рязанский сахар?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го мая

    Любопытное вв. Учитывая что во второй мировой использовались в основном виды взрывчатки, которые без инициирующего заряда не подорвать, как не жги и не стреляй в неё.🙄

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