В центре Риги Volkswagen вылетел на тротуар, сделал кувырок и встал на бок

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье днем в Риге на пересечении улиц Артилерияс и Красотаю. Столкнулись автомобили Mazda и Volkswagen, сообщает sadursme.lv.

По словам очевидцев, автомобиль Mazda, двигавшийся по улице Артилерияc, не смог остановиться на перекрестке перед Volkswagen T Cross, ехавшим по улице Красотаю. В результате Volkswagen совершил кувырок, врезался в стену дома и перевернулся на бок.

Перед столкновением был слышен звук длительного торможения, что говорит о том, что скорость VW была значительно превышена. Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту происшествия в Госполиции возбуждено производство об административном правонарушении и выясняются причины аварии.

Всего в воскресенье в Латвии было зарегистрировано 97 ДТП

В результате аварий один человек погиб, а 16 получили травмы, сообщает агентство LETA. Погибший был пешеходом, а ДТП произошло в Рижском регионе. Среди пострадавших было четыре велосипедиста и четыре пешехода.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения в воскресенье были задержаны семь водителей, в том числе четверо — в сильном опьянении. За превышение скорости составлено 235 протоколов, двое водителей наказаны за агрессивное вождение.

В понедельник, 26 мая, около 4 часов утра в Риге, на ул. Мангальсалас, автомобиль «Mitsubishi Montero Sport» сбил двух мужчин в Риге, один из которых погиб, сообщили в Госполиции.