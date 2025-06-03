Голосовать за деньги? А за сколько? Участились случаи предвыборных манипуляций

В преддверии муниципальных выборов, которые пройдут в Латвии 7 июня 2025 года, активность кандидатов стремительно растет: они появляются в соцсетях, на улицах и мероприятиях. Одновременно возрастает количество жалоб на незаконную или неэтичную агитацию.

Так, читатели портала LA.LV рассказали о случаях, вызывающих массу вопросов, пишут Grani.lv. Один из них — от жительницы Инги. Ей позвонили с неизвестного номера, женщина представилась сотрудницей некой фирмы, проводящей социологический опрос. Вначале вопросы касались участия в выборах, затем девушку ненавязчиво спросили, за кого она проголосует. После ее ответа последовал шокирующий вопрос:

«А вы бы рассмотрели возможность проголосовать за деньги в пользу другой партии?»

Когда Инга уточнила, шутка ли это, собеседница подтвердила, что это предложение. Инга прекратила разговор. Не задав заинтересовавший бы всех вопрос:за сколько? Почем нынче голос народный?

В другом случае, в пригороде Риги, одна из кандидатов раздавала подарки — печенье и конфеты детям. Прямого призыва голосовать не прозвучало, но осадок остался. Тем более, продукты были с истекшим сроком годности.

Что говорит Служба госбезопасности

Служба на этой неделе усилила мониторинг в информационном пространстве и в обществе.

Хотя на данный момент не выявлены систематические попытки вмешательства со стороны России или других стран, риск провокаций исключать нельзя, отмечает СГБ.

Выявлены отдельные возможные случаи подкупа избирателей, но пока ни один не подтвердился.

Главная угроза, по мнению сотрудников СГБ — дезинформационные кампании, «направленные на дискредитацию проукраинских кандидатов».