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Будет что вспомнить: водитель BMW угодил в пруд 0 734

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Будет что вспомнить: водитель BMW угодил в пруд
ФОТО: скриншот видео TV3

Молодой водитель в Стружаны умудрился утопить свой BMW 5-й серии. Сам он сумел выбраться из машины живым и невредимым, однако автомобиль пролежал на дне пруда несколько часов, прежде чем начались работы по его извлечению, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Посмотреть, как вытаскивают BMW из водоёма, пришло много людей. Водолаз прикрепил к машине трос, и трактор довольно быстро вытащил тяжёлый автомобиль на берег. На траве остались глубокие следы, по которым видно как путь въезда чёрного авто в пруд, так и маршрут, по которому его вытаскивали обратно на сушу.

«Он въехал, и потом эта "бэмка" ещё поплыла вперёд. На повороте была скорость, занесло, не справился с управлением и заехал. Машина метров 30 ещё плыла. Сразу не тонет — плывёт, плывёт... пока не затонула, пока вода в салон не зашла», - вспоминает местный житель Арманд.

Местные рассказывают, что за рулём сидел 20-летний парень. Машину он получил совсем недавно, но очень быстро и утопил. Парню, впрочем, сильно повезло — он сумел выбраться и остаться живым.

«Окно у него было открыто — и через окно он и выбрался», — говорит Арманд.

Некоторое время, пока машина ещё держалась на поверхности, парень лежал на её крыше и не спешил добираться до берега. Жители окрестностей до сих пор не понимают, как в этом месте дороги вообще можно было так неудачно маневрировать.

«Я не понимаю, как туда можно влететь. Молодёжь, что вы хотите... Это же BMW — нужен особый подход, как к девушкам. Обычно быстро ездят те, кто знает эти дороги. Новички так не гоняют».

Хотя молодой человек повредил автомобиль, утопив его, последствия могли быть и трагичными — всего в нескольких метрах от места происшествия растёт дерево, которого он чудом избежал. Арманд, глядя на случившееся, сохраняет позитив: по его мнению, этот случай парень позже сможет вспоминать с улыбкой.

«Ну так нужен же какой-то приключенческий опыт в юности. Будет что вспомнить», — шутит Арманд.

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