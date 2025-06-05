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Без прав и OCTA, но с предметом, похожим на оружие – в Риге задержан подозрительный водитель 2 542

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Без прав и OCTA, но с предметом, похожим на оружие – в Риге задержан подозрительный водитель
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге, в районе улицы Авоту, некий водитель привлёк внимание полиции своим замедленным поведением. Начав разговор с мужчиной, полицейские заподозрили, что он мог находиться в состоянии опьянения. При проверке документов выяснилось, что помимо возможного опьянения у мужчины есть и другие нарушения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Несколько автомобилей с включёнными звуковыми сигналами пытались привлечь внимание водителя, находившегося в конце очереди, чтобы он начал движение, так как зелёный сигнал светофора уже горел какое-то время. После нескольких секунд промедления серебристый Volkswagen Polo наконец пересёк мост Деглава.

"У сотрудников полиции возникли подозрения, что водителю, возможно, требуется помощь или что-то не в порядке. Соответственно, они приняли решение поговорить с водителем и приказали ему остановить транспортное средство. Подойдя к автомобилю, полицейские объяснили причину остановки. Мужчина предъявил удостоверение личности, но признал, что у него нет водительского удостоверения", - рассказала представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе.

У автомобиля также не было оформленной страховки OCTA.

"Во время разговора возникли подозрения, что мужчина, возможно, находится под воздействием наркотических веществ, на это указывали нечёткая речь и суженные зрачки", - уточнила Верзе.

При обыске вещей водителя полицейские обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие.

С учётом ситуации была привлечена Государственная полиция. В настоящее время по факту происшествия начат уголовный процесс, и ожидаются результаты экспертизы, чтобы установить, находился ли водитель под воздействием каких-либо одурманивающих веществ.

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#дтп #дорожная полиция # аварии
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Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    6-го июня

    Причем тут умственные способности, так везде и всегда пишут. И не мусора и сотрудники полиции. Или у тебя личные обидки на них, на бутылке сидел, на гоголях?..

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  • ЯО
    Яшка Одесский
    5-го июня

    "Предмет, похожий на огнестрельное оружие"!? Мусора, вы серьёзно??? Тут походу ребёнок больше отличит оружие от предмета! Похоже умственные способности полиции зашкаливают...

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