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На пять лет или браслет? Несколько сотен граждан Латвии закуют в электронные кандалы 2 1529

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Если браслеты на ногах, то это уже кандалы…

Если браслеты на ногах, то это уже кандалы…

ФОТО: LETA

Правительство приняло подготовленный МВД ЛР Порядок проведения Государственной полицией электронного надзора за мерой пресечения, сообщила юрист силовой структуры Дина Дриксна.

Теперь браслеты, вместо помещения в тюрьму, будут применяться в соответствии со следующими нормами Уголовного закона:

— Статья 125, часть 2, пункт 9 — умышленные тяжкие телесные повреждения, нанесенные лицу, с которым исполнитель преступного деяния находится в первой или второй степени родства, является супругом или бывшим супругом, или лицом, с которым исполнитель преступного деяния находится или был в постоянных интимных отношениях, или против лица, с которым исполнитель преступного деяния имелось совместное (нераздельное) хозяйство.

— Статья 126, часть 2, пункт 7 — умышленные телесные повреждения средней тяжести, относящиеся к вышеозначенным категориям.

— Статья 130, часть 3, пункт 6 — умышленные легкие телесные повреждений, относящиеся к вышеозначенным категориям.

— Статья 130–1 — пытки.

— Статья 132, часть 2 — угрозы убийства, относящиеся к вышеозначенным категориям.

— Статья 132–1, часть 2 — преследование, относящиеся к вышеозначенным категориям.

— Статья 168–1 — невыполнение решений о защите от насилия.

Не простое украшенье

Всего в республике, по данным 2024 года, имел место 881 криминальный процесс в отношении преступных деяний против членов семьи; около 50% случаев представляют особый риск.

Разумеется, Латвия, как новая страна–член Совбеза ООН, намерена быть на правозащитной высоте.

"Принимая во внимание, что применение электронного наблюдения, несомненно, связано с существенным вмешательством в частную жизнь лица, Уголовно–процессуальный закон предусматривает, что о применении электронного наблюдения решает следственный судья, так же как это определено в иных случаях (принудительный осмотр, экспертиза, обыск и т. д.)".

Рассмотрение "браслетного" дела производится в закрытом заседании. Если же подозреваемый или осужденный сломает браслет или произведет иные действия по его дезактивации, то это станет основанием для введения более ограничивающей меры пресечения.

Между тем жертвы правонарушителей смогут оповестить Госполицию — с помощью телефонных сообщений или кнопки SOS — о приближении "бывших", коим запрещено преступать запретную черту.

Так что все должны быть довольны — и безопасность соблюдена, и средства налогоплательщиков для тюрем сэкономлены. По крайней мере так выглядит в теории…

Ну а в деньгах это обойдется стране в 584 000 евро в год.

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#тюрьма #законы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    6-го июня

    Идиотиз.. Бей, избивай, угрожай, а тебе за это браслетик на ногу... Дальше этого идиотизма просто не куда. В тюрьме места закончились?.. Эти дебилы не понимают, что в связи с этим сразу повысятся риски, семейного насилия и тд, и порой до смертоубийства.. Я не юрист и то это понимаю.Что не законы, то один тупее другого. Им видимо было мало, убийства в Екабпилсе, когда в системе МВД, куча шапок послетала, а про другие случаи и в том числе, про детоубийство, я вообще промолчу. Идиотизм..

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  • Д
    Дед
    5-го июня

    Прикольное решение, особенно пытки. Ладно по хохотальнику благоверной выдал- не посадили, но, если систематически и планомерно наносит увечье и боль, и за это, только браслетик. Демократичнентко.

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