Государственная полиция в праздничные выходные проводит усиленную проверку на дорогах, особо уделяя внимание трезвости водителей. Причем речь идет не только о водителях авто или велосипедов, но и... извозчиков.

Так, в своих соцсетях Госполиция опубликовала фото проверки кучера, которому также пришлось дышать в трубочку.

"Мы активно работаем и проводим усиленные проверки водителей транспортных средств. Даже этот кучер телеги с лошадью был остановлен для проверки и смог с достоинством продолжить свой путь", - сообщает Государственная полиция.

Ее сотрудники пожелали всем безопасных праздников и призвали заранее позаботиться о безопасном возвращении домой — будь то на общественном транспорте, такси или с надёжным водителем.