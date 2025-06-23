В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали восемь человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Ранее сообщалось, что днём в воскресенье на Видземском шоссе у Сигулды в аварии пострадали пять человек. На дороге столкнулись два легковых автомобиля. Для освобождения одного из пострадавших из искорёженной машины потребовалась помощь спасателей с использованием гидравлического оборудования.

Вчера шесть человек получили травмы в авариях в Рижском регионе, по одному — в Земгале и Видземе. Среди пострадавших — один велосипедист и один пешеход.

В праздничные дни полиция пообещала проводить усиленные проверки для выявления пьяных водителей. В воскресенье за вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 14 водителей: по четыре — в Рижском регионе и Видземе, троих — в Земгале, двоих — в Латгале и одного — в Курземе. В столице также задержан водитель, находившийся под воздействием наркотических веществ. Восемь задержанных водителей находились в настолько сильном опьянении, что им назначено уголовное наказание — с конфискацией автомобиля или взысканием его стоимости.

За превышение скорости вчера было составлено 186 протоколов: 13 — в Рижском регионе, 63 — в Видземе, 47 — в Курземе, 35 — в Земгале и 28 — в Латгале.

В общей сложности в воскресенье полиция оформила 478 протоколов за нарушения правил дорожного движения.