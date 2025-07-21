Baltijas balss logotype

В Латвии заблокировали еще десть российских порталов. Какие? 5 2857

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.07.2025
BB.LV
В Латвии заблокировали еще десть российских порталов. Какие?

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Совет получил письмо от Службы государственной безопасности (СГБ), в котором содержится информация о проверке содержания сайтов "gogov.ru", "смид.рф", "spb.vedomosti.ru", "zr.media", "seyminfo.ru", "hab.kp.ru", "livebir.ru", "polkrf.ru", "expert-club.online" и "ujnosahalinsk.bezformata.com".

Было установлено, что они в целом распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, укрепляют благоприятное для России понимание истории и формируют общее позитивное отношение к России.

По мнению СГБ, это может негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку латвийским государством независимости, суверенитета и территориального единства Украины.

Подобные решения об ограничении доступа к российским пропагандистским сайтам НСЭСМИ принимал и в прошлом.

По примерным подсчетом в Латвии запрещены более ста интернет-сайтов РФ.

Читайте нас также:
#санкции против россии
22
0
5
4
0
14

Оставить комментарий

(5)
  • П
    Процион
    22-го июля

    До каких пор Национальный совет по электронным СМИ NEPLP будет существовать и действовать в прямом нарушении Сатверсме (Конституции ЛР)? Почему его не ликвидируют? Куда смотрит Сейм, Правительство, Конституционный суд, Президент Латвии?

    14
    1
  • OLGA ОЛЬГА
    21-го июля

    Вот интересна статистика сколько раз эти сайты посещал народ с латвийских ип адресов? Их вообще кто то посещал? Или это буря в стакане воды от НЕЛП???

    39
    2
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    21-го июля

    Спасибо за новые,интересные адреса!

    43
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    21-го июля

    Почему в других государствах евро зоны нечего не запрещают к примеру в Голландии смотри что ты хочешь а нам постоянно указывают что делать .

    121
    4
  • З
    Злой
    21-го июля

    Пусть считают что они что-то запретили :)

    112
    6
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 492
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 955
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1030
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 5
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 10
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 19
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 31
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 40
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 46
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 5
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 10
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео