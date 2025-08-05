Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция поймала серийного вора в Балвском крае: крал даже продукты питания 2 754

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полиция поймала серийного вора в Балвском крае: крал даже продукты питания
ФОТО: Valsts policija

22 июля этого года сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции задержали мужчину 1981 года рождения, который 9 июля совершил кражу в волости Виляка Балвского края. В ходе расследования правоохранители выяснили, что это лицо связано ещё с семью кражами в Балвском крае. Части украденного имущества полицейским удалось найти и вернуть владельцам. По делу начат уголовный процесс, продолжается досудебное расследование.

В период с 20 июня по 9 июля сотрудники Северолатгальского участка полиции получили информацию о нескольких кражах в волости Виляка Балвского края. 22 июля 2025 года, в ходе оперативных и следственных действий, по подозрению в совершении указанных преступлений был задержан мужчина 1981 года рождения.

Следователи обратились в суд с ходатайством применить к задержанному меру пресечения в виде лишения свободы. Суд удовлетворил это ходатайство и избрал мужчине меру пресечения — арест.

По информации полиции, в указанный период мужчина похищал у разных лиц мобильные телефоны — Redmi 13c, два Samsung Galaxy A05s, а также бензиновый триммер Stiga и кусторез той же марки. В одном из случаев он проник в чужую квартиру, откуда украл вещи и продукты питания. Общий ущерб оценивается примерно в 623 евро. Отмечается, что часть похищенного имущества удалось вернуть владельцам.

В связи с этими преступлениями против задержанного начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона за кражу, совершённую с проникновением в транспортное средство, квартиру или другое помещение, либо в хранилище или из соединительного устройства между хранилищами, а также за кражу транспортного средства. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа с конфискацией имущества или без таковой.

Также начато дело по первой части статьи 180 Уголовного закона — за кражу, мошенничество или присвоение в небольшом размере, за исключением преступлений, указанных в частях третьей и четвёртой статьи 175, части третьей статьи 177 и части третьей статьи 179. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

×
Читайте нас также:
#ограбление
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео