22 июля этого года сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции задержали мужчину 1981 года рождения, который 9 июля совершил кражу в волости Виляка Балвского края. В ходе расследования правоохранители выяснили, что это лицо связано ещё с семью кражами в Балвском крае. Части украденного имущества полицейским удалось найти и вернуть владельцам. По делу начат уголовный процесс, продолжается досудебное расследование.

В период с 20 июня по 9 июля сотрудники Северолатгальского участка полиции получили информацию о нескольких кражах в волости Виляка Балвского края. 22 июля 2025 года, в ходе оперативных и следственных действий, по подозрению в совершении указанных преступлений был задержан мужчина 1981 года рождения.

Следователи обратились в суд с ходатайством применить к задержанному меру пресечения в виде лишения свободы. Суд удовлетворил это ходатайство и избрал мужчине меру пресечения — арест.

По информации полиции, в указанный период мужчина похищал у разных лиц мобильные телефоны — Redmi 13c, два Samsung Galaxy A05s, а также бензиновый триммер Stiga и кусторез той же марки. В одном из случаев он проник в чужую квартиру, откуда украл вещи и продукты питания. Общий ущерб оценивается примерно в 623 евро. Отмечается, что часть похищенного имущества удалось вернуть владельцам.

В связи с этими преступлениями против задержанного начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона за кражу, совершённую с проникновением в транспортное средство, квартиру или другое помещение, либо в хранилище или из соединительного устройства между хранилищами, а также за кражу транспортного средства. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа с конфискацией имущества или без таковой.

Также начато дело по первой части статьи 180 Уголовного закона — за кражу, мошенничество или присвоение в небольшом размере, за исключением преступлений, указанных в частях третьей и четвёртой статьи 175, части третьей статьи 177 и части третьей статьи 179. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.