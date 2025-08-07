В Каугури, в одном из магазинчиков на базаре Лиго, камера видеонаблюдения зафиксировала метод мошенничества, который, как говорится, хорошо известен, но давно забыт. Две женщины обвели вокруг пальца молодую продавщицу и покинули торговую точку с пакетом специй и 19 евро, полученными обманным путём, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Саманта этим летом помогает маме управлять семейным магазином "Garšu buķete". Набираясь опыта, молодая продавщица столкнулась с приёмом, больше характерным для 1990-х годов.

В магазин зашла покупательница, которая довольно подробно расспрашивала Саманту о товарах и их составе. Когда женщина наконец решила купить немного специй, начался целый "спектакль" у кассы. Покупательница якобы позвала мужа, а выйдя из магазина, подала сигнал подруге, которая уже ждала своей "очереди на сцену".

Женщина должна была заплатить за покупку 1,56 евро, но предложила продавщице 20 евро и 56 центов. Долго пересчитывала монеты, постоянно следя за движениями девушки.

Обе притворялись, будто не знакомы, но вторая покупательница начала вмешиваться со своими вопросами, сбивая Саманту с толку.

"У меня не было ни малейшего подозрения, что они заодно", — говорит Саманта.

Саманта отдала женщине 19 евро сдачи, и та быстро покинула магазин. Чтобы продавщица сразу не осознала, что произошло, её внимание отвлёк уже следующий клиент. Позже, пересматривая запись с камеры у кассы, Саманта поняла, как женщины действовали — шаг за шагом.

"Просматривая каждую секунду в замедленном режиме, я поняла, что они меня очень ловко обманули. Я бы определённо посоветовала быть увереннее в своих действиях, потому что в тот момент возникает лёгкий стресс, и ты не знаешь, как поступить. У меня не так много опыта в работе с деньгами, поэтому я не смогла быстро среагировать, пересчитать кассу и закрыть магазин. Но я бы посоветовала всем звонить руководству и действовать!" — говорит Саманта.

Она вместе с владелицей магазина рассматривает возможность обращения в полицию. Правоохранители призывают сообщать о любых видах мошенничества. Если кто-то видел этих женщин в действии или стал жертвой похожей схемы, можно подать заявление в Государственную полицию.

Полиция отмечает, что уголовный процесс может быть начат и при небольших суммах ущерба, однако стоимость украденного влияет на квалификацию преступления и размер наказания. Зачастую мошенники действуют против нескольких человек, и даже если один пострадал на небольшую сумму, общий ущерб может быть значительным.