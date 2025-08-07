Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Воровки устроили целый «спектакль» в Каугури, чтобы обворовать продавца 1 1671

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Воровки устроили целый «спектакль» в Каугури, чтобы обворовать продавца
ФОТО: скриншот видео TV3

В Каугури, в одном из магазинчиков на базаре Лиго, камера видеонаблюдения зафиксировала метод мошенничества, который, как говорится, хорошо известен, но давно забыт. Две женщины обвели вокруг пальца молодую продавщицу и покинули торговую точку с пакетом специй и 19 евро, полученными обманным путём, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Саманта этим летом помогает маме управлять семейным магазином "Garšu buķete". Набираясь опыта, молодая продавщица столкнулась с приёмом, больше характерным для 1990-х годов.

В магазин зашла покупательница, которая довольно подробно расспрашивала Саманту о товарах и их составе. Когда женщина наконец решила купить немного специй, начался целый "спектакль" у кассы. Покупательница якобы позвала мужа, а выйдя из магазина, подала сигнал подруге, которая уже ждала своей "очереди на сцену".

Женщина должна была заплатить за покупку 1,56 евро, но предложила продавщице 20 евро и 56 центов. Долго пересчитывала монеты, постоянно следя за движениями девушки.

Обе притворялись, будто не знакомы, но вторая покупательница начала вмешиваться со своими вопросами, сбивая Саманту с толку.

"У меня не было ни малейшего подозрения, что они заодно", — говорит Саманта.

Саманта отдала женщине 19 евро сдачи, и та быстро покинула магазин. Чтобы продавщица сразу не осознала, что произошло, её внимание отвлёк уже следующий клиент. Позже, пересматривая запись с камеры у кассы, Саманта поняла, как женщины действовали — шаг за шагом.

"Просматривая каждую секунду в замедленном режиме, я поняла, что они меня очень ловко обманули. Я бы определённо посоветовала быть увереннее в своих действиях, потому что в тот момент возникает лёгкий стресс, и ты не знаешь, как поступить. У меня не так много опыта в работе с деньгами, поэтому я не смогла быстро среагировать, пересчитать кассу и закрыть магазин. Но я бы посоветовала всем звонить руководству и действовать!" — говорит Саманта.

Она вместе с владелицей магазина рассматривает возможность обращения в полицию. Правоохранители призывают сообщать о любых видах мошенничества. Если кто-то видел этих женщин в действии или стал жертвой похожей схемы, можно подать заявление в Государственную полицию.

Полиция отмечает, что уголовный процесс может быть начат и при небольших суммах ущерба, однако стоимость украденного влияет на квалификацию преступления и размер наказания. Зачастую мошенники действуют против нескольких человек, и даже если один пострадал на небольшую сумму, общий ущерб может быть значительным.

×
Читайте нас также:
#ограбление
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
3
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео