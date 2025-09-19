В Латвии осудили эстонца: дали пять лет тюрьмы плюс штраф

Житель Эстонии попал под суд за перевозку по Латвии ливанцев и сирийцев.

Районный суд Латгалии приговорил к пяти годам тюремного заключения жителя Эстонии, который 4 июня этого года был задержан в Чорнайской волости Резекненского края за незаконную перевозку иммигрантов, которые пересекли белорусско-латвийскую границу.

Суд также взыскал с него 1000 евро — стоимость недорого автомобиля, использованного для совершения перевозки.

Как сообщила прокуратура ЛР, в период с 8 мая по 4 июня 2025 года руководитель организованной группы связался с обвиняемым через приложения Messenger и Telegram, предложив перевезти иммигрантов. За каждого беженца было предложено 250 евро.

В эту сумму входила транспортировка людей из приграничной зоны в Ригу. А далее их должны были отправить в Вильнюс или другие страны Европейского союза, например, Хорватию.

Обвиняемый согласился перевозить иммигрантов и 4 июня посадил в свой автомобиль четырех человек — двух граждан Ливана и двух граждан Сирийской Арабской Республики, которым другой участник организованной группы на белорусской стороне помог попасть в Латвию.

Обвиняемый перевозил нелегалов по территории Латвии с целью доставить их в неустановленное место в Риге. Однако 4 июня 2025 года эстонец с ливанцами и сирийцами был задержан в Резекненском крае.

Отметим, что этот приговор суда может быть обжалован.